Počty nakažených koronavirem za uplynulý týden dosahovaly čísel, o kterých se České republice nesnilo ani v těch nejčernějších scénářích. Dvakrát během týdne překročil počet potvrzených případů děsivé číslo 22 tisíc. Nemocnice se plní, agresivita odpůrců očkování a opatření narůstá. Lékaři a zdravotní sestry veřejně mluví o tom, že atmosféra je velmi vyhrocená a že po téměř dvou letech s pandemií už jim docházejí síly. Komentář Praha 18:16 22. listopadu 2021

Navíc se kvůli zaplněným lůžkům znovu odkládají operace a zákroky pro lidi, kteří na ně dlouhodobě čekají, což vážně nemocné spoluobčany ohrožuje na životě.

Apolena Rychlíková: Český slavík – přímý přenos sobectví elit českého showbyznysu

Přednost mají ale nyní covidoví pacienti a přesně v souladu s odbornými závěry po celém světě jsou to hlavně neočkovaní, kteří mají mnohonásobně horší průběh a potřebují více lékařské péče a také častěji umírají. A to ačkoliv varianta delta samozřejmě napadá i očkované. Ti však nemoc zvládají mnohonásobně lépe.

Na necovidovou péči zbývají v některých nemocnicích pouhé jednotky lůžek a znovu se tak řítíme do problému, který bude celou společnost ještě více paralyzovat. Co v takovou chvíli udělá elita českého showbyznysu? Za peníze egocentrického milionáře Karla Janečka si obnoví už léta vyprázdněnou show Český slavík a před očima 1,3 milionu diváků a divaček ji přetaví v oslavu sobectví, vlastní omezenosti a bezohlednosti.

Jen si tak koupit Slavíka

Kdo přímý přenos Českého slavíka sledoval, musel nutně nabýt dojmu, že se přítomní lidé v sále pohybují v úplně jiném světě, než my ostatní. Někteří hosté a hostky v publiku, avšak před kamerami, neměli ani roušky, snad aby dali najevo, že oni se nějakými nařízeními svazovat nenechají.

Celý přenos si však pro sebe ukradl ten, kdo si Českého slavíka koupil: milionář Karel Janeček, který se už více než dekádu snaží prosadit s vlastním volebním modelem a skrz sponzoring všehomožného se etablovat jako veřejně významná osobnost. Koupě Českého slavíka byla v tomto ohledu jen další snaha, jak na sebe upoutat pozornost.

Celkovým rámcem večera se tak vůbec nestala hudba, ale koronavirus. Janeček přenos usadil do vlastního videa, v němž se po vzoru slavné reklamy Ridleyho Scotta na Apple staví do role bojovníka za svobodu. Video, ve kterém se ezoterický excentrik Janeček sám pasuje na osvoboditele národa z područí covidové totality, nemá co do trapnosti obdoby.

A stejně tak tomu je i se závěrečnou Janečkovou řečí na Slavících, kterou použil jako další z cest, jak se veřejně vyjádřit proti „extrémním opatřením“. Svůj projev nyní Janeček hájí jako „politický“, což je klasická taktika všech, kteří si chtějí umýt ruce nad vlastním veřejným působením. Je sice legitimní vyslovit svůj názor, ale známé osobnosti by v každé takové situaci také měly mít vědomí odpovědnosti za to, co říkají. A té se Janeček svou alibistickou obhajobou a vágním odkazem na svobodu slova zříká.

V dobách zuřící pandemie, na kterou umírají lidé a při níž kolabuje všechno možné, se na záměrné lži a dezinformace jednoduše nedá dívat pouze jako na názor, natož, pokud panuje podezření, že se skrz ně Janeček snaží obrátit pozornost ke své osobě v možné prezidentské kampani. I když se Nova od jeho projevu distancovala, zůstává po pátečním obnoveném Slavíku jedna velká pachuť a také varování: kupovat si média či neomezený prostor v nich a zneužívat je k vlastní propagandě je dnes zjevně extrémně jednoduché.

Autorka je komentátorka serveru A2larm