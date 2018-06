Překvapení kolem ČEZ. Je divadlo u konce, nebo se chystá další dějství?

Tak si to shrňme: Prezident Miloš Zeman se sešel minulý čtvrtek na Hradě s premiérem a lídrem Hnutí ANO Andrejem Babišem a šéfem ČEZ Danielem Benešem. Nic k tomu neřekli a prezident šel hned potom zapálit trenýrky. Snad aby vytvořil kouřovou clonu k důležitějším věcem. Komentář Praha 21:30 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman ve volební den | Foto: Matěj Stránský | Zdroj: Reuters

Třeba k tomu, že hned druhý den ráno zasedl vládní výbor pro personální nominace, kde ministerstvo financí představilo tři kandidáty do dozorčí rady mocné polostátní firmy ČEZ. Tu bude měnit její páteční valná hromada, ovládaná ministerstvem financí alias hnutím ANO.

Zápis z jednání, který ve středu výbor zveřejnil, však přinesl překvapení. Očekávala se zvučná jména politických figur, spjatých jak s ANO, tak Hradem a komunisty, kteří si o místo v ČEZ dokonce veřejně řekli.

Jenže to se nenaplnilo: nováčky jsou uznávaný ekonom a bývalý centrální bankéř Lubomír Lízal, který kdysi seděl ve známé Pačesově energetické komisi, a úředník sestavující státní rozpočet Karel Tyll. Jako třetí prošel personálním výborem odborář Zdeněk Černý, který je v radě už od roku 2014, kdy ho tam nominoval tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Výbor mu tedy na návrh ministerstva financí jen prodloužil mandát.

Karel Tyll je podle dostupných informací žákem bývalého respektovaného ministra financí Eduarda Janoty, který ale udělal kariéru na úřadě až v posledních letech díky hnutí ANO. Jeho tématem jsou doposud čistě státní finance. Lubomíra Lízala oslovili podle dostupných informací také lidé z financí, dejme tomu, že jde tedy o výběr Andreje Babiše. A třetí člověk je, jak už bylo řečeno, původním nominantem ČSSD.

Záhada je tu

Když se tak podíváme na politické rozložení sil v dvanáctičlenné dozorčí radě ČEZ, je to následující: 4 místa mají zaměstnanci, obvykle oddaní vedení firmy, ty nechme stranou; zbylých osm si rozděluje vládní koalice. Doposud má tak obsazeny 4 místa ANO, tři ČSSD a jedno KDU-ČSL. V dozorčí radě tak nepochybně skončí lidovec Robert Šťastný a někdo za ČSSD. Může jít o Petra Poláka, který je také považován za člověka expremiéra Sobotky.

Rozložení sil v politické části dozorčí rady by tak nově bylo 6 lidí za ANO a dva za ČSSD. Kromě Černého by totiž při současných počtech zůstal v radě její předseda Václav Pačes – bývalý šéf zmíněné energetické komise, založené ještě expremiérem Topolánkem, později ale nominovaný sociálními demokraty. A Zdeněk Černý, který vede energetické a chemické odbory s názvem OS Echo, podle neoficiálních informací k jiné straně také nezběhl.

Máme tu tedy záhadu: kde jsou očekávaní nominanti blízcí Hradu a kde mají svého člověka komunisté? Nejjednodušším rozluštěním by mohlo být, že Andrej Babiš se utrhl z područí Hradu a udělal si to po svém a tak to zůstane. Tomu se skoro nechce věřit. Jako další důvod se tedy nabízí, že za volné ruce ve složení dozorčí rady ČEZ vyhandloval Andrej Babiš s Hradem či komunisty něco jiného. Třeba nějaká jména ve vládě?

Třetí vysvětlení může být, že navržená jména ještě neznamenají konečný stav. Už v minulosti se totiž stalo, že vládní personální výbor byl svolaný ještě v den valné hromady ČEZu a nové nominanty pro dozorčí radu narychlo schválil. Vzhledem k tomu, že valná hromada ČEZ je tento pátek od 11 hodin, čas na další jednání by ještě byl.

Proč je vlastně nyní složení dozorčí rady ČEZ tak důležité, aby se o postech horečně a třeba i na poslední chvíli vyjednávalo? Hlavně proto, že kromě dobrých peněz a vlivu budou kontroloři ČEZ schvalovat rozhodnutí firmy (a vlády) v několika klíčových otázkách. Jde třeba o to, jak se bude platit výstavba nového jaderného reaktoru, kdo bude v této dvou set miliardové zakázce dodavatelem, tedy zda Rusové, Číňané anebo spíš Američané či Francouzi atd.

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

A v neposlední řadě, jak se kvůli investici do jádra bude muset ČEZ rozdělit na státní a soukromou část, aby nepoškodil minoritní akcionáře a jadernou akci tlačenou všemi politickými stranami u moci tak vůbec spustil.

Dozorčí rada má pak ještě jednu silnou pravomoc, a tou je odvolat představenstvo a s ním i současného vlivného ředitele Daniela Beneše. Pokud zůstane navržené nové složení rady, pak takový zásah ale moc nehrozí. I kdyby lidé za ANO chtěli, mají v dozorčí radě jen polovinu. Daniel Beneš má navíc ještě mocného zastánce v prezidentu Zemanovi, bez kterého se zatím ANO neobejde.