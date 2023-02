Chudoba za dveřmi. Ale uvnitř ještě není

Drahota v obchodech je evidentní, všimnout si toho musel i ten, kdo ceny příliš nesleduje. Zhoršená dostupnost zboží základní potřeby může uvrhnout část populace do chudoby. Stát by měl tedy zasáhnout. To zní logicky, ovšem stejně logická je připomínka, že by stát zasahovat neměl, dokud nezjistí, že mimořádnou pomoc opravdu někdo potřebuje. Právě takové zjištění ovšem dosud chybí.

Praha 6:29 9. února 2023