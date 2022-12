Česko chudne. A to, jak před pár dny sdělila veřejnosti zdejší investiční společnost Cyrrus, ve třetím čtvrtletí tohoto roku dokonce nejrychleji ze všech osmatřiceti zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle poradenské společnosti Cyrrus sice budou mít lidé v průměru o sedm procent víc peněz na výplatních páskách, ale ve skutečnosti se jejich reálná mzda propadne o víc než osm procent. Komentář Praha 16:30 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři jsou jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejíž průměrný příjem se reálně zvýší, a to o 4,4 procenta (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

A nezaměstnanost prý v příštích dvou letech vzroste na téměř dvojnásobek. Což bude mít i ekonomické a společenské důsledky. Takže lze údajně očekávat, že se Češi budou víc rozvádět ale i krást a opíjet se anebo páchat sebevraždy. A mladiství prý budou častěji chodit za školu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lída Rakušanová: Chudneme na vysoké noze

Především se ale bude, jako tomu údajně bývá v nepříznivých časech i v jiných zemích, ztrácet důvěra lidí ve vládu. Přes to všechno je ale závěr analytiků optimistický: objektivně sice zažíváme zhoršení, ale pokud nenastane nějaká katastrofa, zůstaneme i v příštích dvou letech v kategorii těch zemí světa, kde se lidem žije nejlíp. Jinými slovy, sice chudneme, ale na vysoké úrovni.

Což platí i pro důchodce, jejichž nedostatečné příjmy předhazuje opozice vládě dnes a denně. Ve skutečnosti by však měl letos průměrný starobní důchod vzrůst – a to po jedné řádné a kvůli inflaci i dvou mimořádných valorizacích – o skoro 21 procent. Což po odečtení průměrné celoroční inflace znamená, že jsou senioři jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejíž průměrný příjem se reálně zvýší, a to o 4,4 procenta.

Pamatuje si někdo konstruktivní dialog?

Do jaké míry korespondují tahle objektivní zjištění se subjektivními pocity lidí v této zemi, je ovšem otázka. Faktem je, že oproti většině ostatních států má zdejší vláda při prezentaci svých rozhodnutí kromě své až fatální neobratnosti i jednu velkou objektivní nevýhodu a tou je fakt, že musí čelit nikoli konstruktivní, ale naprosto toxické opozici, která na ní nenechá nit suchou.

Výdaje na bydlení by u chudší poloviny rodin s dětmi mohly tvořit až 40 procent příjmů, uvádí analýza Číst článek

Markantní je to při veřejných vystoupeních, a hlavně v médiích, kde se při diskusích s koalicí objevují takřka výhradně jen ti opoziční politici, kteří jsou ochotni se před kamerami i naprosto ztrapnit, jen aby splnili rozkaz svých stranických lídrů veškeré počiny současné vlády absolutně ztrhat. Nezdráhají se přitom manipulovat fakta a chrlit ze sebe polopravdy. A každý náznak věcné debaty utnout hned v zárodku.

Věru nepřekvapuje, že se už začíná v Česku považovat nejen mezi lidem, ale i ve vysoké politice více méně za „normální“, že opozice musí být populistická ze své podstaty, protože to prostě má v popisu práce.

Že existuje něco jako konstruktivní dialog, si zdejší veřejnost už ani nepamatuje. Bez něj se ale z toho posledního místa na žebříku nejrychleji chudnoucích zemí nejspíš nemáme šanci dostat.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu