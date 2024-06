Obchod s chudobou není tajemstvím. Řešit ho žádná vláda nechce

Návštěva tzv. vyloučených lokalit v Ústeckém kraji přiměla prezidenta Petra Pavla k odvážné úvaze. Nahlas řekl to, co všichni vědí a politici neřeší: chudí lidé žijí v naprosto nevyhovujících a předražených bytech a miliardy, které jim stát posílá, putují k vlastníkům těchto ubytoven. Ti inkasují peníze, aniž by se jakkoliv snažili o zlepšení a zvelebení svých domů.

