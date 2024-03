Chytrá horákyně ve sněmovně

Je to přesně jako v té pohádce „O chytré horákyni“: poslanci sice odstranili u stejnopohlavních párů některé donebevolající nespravedlnosti, jako byla nemožnost zvolit si stejné příjmení, vlastnit společně majetek nebo pobírat vdovský či vdovecký důchod, ale ve srovnání s heterosexuálními páry jejich diskriminaci de facto potvrdili. Komentář Praha 6:30 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna, jednání o manželství pro všechny (Archivní foto 28. 2. 2024) | Foto: Radek Vebr | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Stejně jako dosud nebudou gayové a lesby před zákonem manželé, ale jen partneři. A pokud je jeden či jedna z nich biologickým otcem nebo matkou dítěte, musí si partner nebo partnerka dítě v komplikovaném soudním řízení „přiosvojit“.

A to nejspíš i v případě asistované reprodukce, protože podle současného českého práva se rodiči mohou stát automaticky de facto jen heterosexuální páry, jelikož se tak děje na základě tzv. „nevyvratitelné právní domněnky mateřství“. Ještě problematičtější je pro stejnopohlavní páry podle novely zákona o manželství cesta k adopci dětí.

Bylo by až směšné, kdyby to nebylo tak smutné, že se tahle polovičatost zrodila ve sněmovně coby výsledek diskuze o „manželství pro všechny“. Nota bene v zemi, kde většina obyvatelstva proti zrovnoprávnění stejnopohlavních párů nic nemá a kde homosexualita není trestná už 63 let.

Od prvního mezi poslední

Což svědčí v rámci Evropy o úctyhodně svobodomyslném postoji, protože například v Rakousku se homosexualita mohla trestat až do roku 1971 a ve Španělsku ještě o sedm let déle. Ve Francii ukončila diskriminaci homosexuálů teprve Mitterrandova vláda na začátku 80. let a v Německu zmizel příslušný paragraf z trestního práva dokonce až 11. června 1994.

„Manželství pro všechny“ schválily od té doby všechny zmíněné země a nejen ony. První evropskou zemí, která zrovnoprávnila stejnopohlavní páry s tradiční heterosexuální rodinou bylo na přelomu 21. století Holandsko. Následovala Belgie v roce 2003 a Španělsko jen o dva roky později.

Další se připojily v minulém desetiletí. A docela nedávno to byly davy v Aténách, které tleskaly rozhodnutí řeckého parlamentu skoncovat s diskriminací stejnopohlavních párů.

V Česku nebylo co slavit. Snad jen soucítit s Olgou Richterovou (Piráti), když se na tiskové konferenci snažila vysvětlit, že pokud Piráti hlasovali pro novelu, chtěli zachránit aspoň něco.

