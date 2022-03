Čína číhá a čeká

Kdo pomůže sjednat příměří mezi Ruskem a Ukrajinou? Podle některých hlasů by to mohla být Čína, země vlivná a stále mocnější. Jenže Čína je také tak trochu účastníkem sporu, vždyť Peking uzavřel s Moskvou spojenectví. Jak to tedy s její rolí je?

