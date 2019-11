Čínské tajné služby nejsou čučkaři, chovají se jako čeští šmejdi

To když podlehnete systematickému nátlaku prodejců a koupíte si předražené a většinou nepotřebné věci. Tato zdánlivě primitivní taktika zabírala. Do existenčních potíží přivedla řadu naivních seniorů. O takovýchto „podnikatelích“ se hovoří jako o šmejdech.

Ve světě tajných služeb se používají podobné triky a patrně bývají stejně účinné jako v podání šmejdů. Jak jinak si vysvětlit pasáž z výroční zprávy BIS. Píše se v ní o tom, jakým způsobem se Čína snaží získávat pro spolupráci občany České republiky.

Cílí na politiky, úředníky, vědce nebo příslušníky bezpečnostních sborů. Zve je do Číny na školení, semináře, poznávací zájezdy. Veškeré náklady na cestu a pobyt jim hradí a navrch přidá ještě kapesné. Tímto způsobem se pokouší získávat lidi z České republiky ke spolupráci. Opakované varování BIS před sílícím čínským vlivem na dění v Česku svědčí o tom, že podobné praktiky mohou být úspěšné.

Ruské tajné služby mají na našem území už dávno vybudované rozsáhlé zázemí, proto nemusí podnikat podobné „předváděcí akce“. Mohou se více soustředit na ovlivňování veřejného mínění šířením cílených dezinformací. Je to metoda poměrně primitivní, ale zato účinná. Svědčí o tom opakované varování BIS.

Ochrana České republiky

Přesto někteří politici neberou výroční zprávy tajné služby vážně. Alespoň se je na veřejnosti snaží různým způsobem zesměšňovat a bagatelizovat. Čímž dávají najevo, že je přece jenom berou vážně. Jinak by neměli potřebu je tímto způsobem komentovat.

Tentokrát nejsou lidé z BIS nazýváni čučkaři. Zatím je jim z Hradu pouze vyčítáno, že ohrožují svobodu slova. Například tím, že upozorňují na proruské aktivisty. Jejich značný počet podle BIS je k šíření dezinformací motivován ideologickým spřízněním, obdivem k režimu prezidenta Putina či adorací Ruska obecně.

Zkrátka tomu, co dělají, věří a nepotřebují k tomu nějak speciálně motivovat. U některých osob nicméně podle výroční zprávy existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či o jejich řízení zpravodajskými službami Ruské federace.

To se však dá jen těžko označovat za omezování svobody slova. To je ochrana České republiky. Její zájmy se výrazně liší od těch Ruska nebo Číny. Byť se to opakovaně snaží BIS ve svých výročních zprávách zdůrazňovat, někteří politici a jejich spolupracovníci to nechtějí pochopit. Zda z ideologických, nebo obchodních důvodů, zda na základě přímé provázanosti s ruskou státní mocí, to je svým způsobem jedno.

Autor je komentátor Českého rozhlasu