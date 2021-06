Rozbitá čínská stezka

Bývala to selanka. Železná opona padla, vybudovaly se nové obchodní stezky, západní firmy postavily levné fabriky v Číně, tam za levno leccos smontovaly a draze prodaly stále konzumnějším zákazníkům vyspělého světa. V posledních dvou dekádách na tomto globalizovaném obchodu všichni trochu zbohatli. Ale dle pořekadla příliš dobré na to, aby to byla pravda, nastal postupný pohádky konec.

Praha 6:29 17. června 2021