Když v Číně padá hvězda

Na dlouhé tři měsíce se po sedmatřicetileté hvězdě slehla zem. Začátkem července prakticky beze stopy a ze dne na den zmizela z veřejnosti i sociálních sítí, kde ji sledovaly desítky milionů fanoušků.

Pohledná herečka, která na stříbrném plátně září od konce 90. let, o sobě dala znovu vědět teprve minulý týden.

Na čínské sociální síti Weibo vystoupila s kajícným prohlášením. Zpytovala svědomí za daňové úniky a chválila vládnoucí Komunistickou stranu Číny.

Nejlépe placená čínská herečka, jež se na Západě zapsala do povědomí diváků snímky jako X-Men a Iron Man, se stala ukázkovým úlovkem čínských úřadů.

Po nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga do čela vládnoucí strany a země na přelomu let 2012 a 2013 se jeho pozornost upřela nejprve ke korupci uvnitř partaje. Po mocenské konsolidaci ale přišla řada na další, mimo jiné na filmový průmysl. Podle vládnoucích komunistů totiž může za „rozvracení společenských hodnot“ a „vytváří tendence k uctívání peněz“.

Kde přesně strávila oblíbená herečka poslední tři měsíce, není jasné. Má se však za to, že se jednalo o jistou obdobu utajené detence pro prominenty.

Hvězdy jako Fan Ping-ping byly dlouhá léta jedním z nejúspěšnějších nástrojů takzvané soft power Pekingu. Více či méně vědomě pomáhaly budovat pozitivní obraz říše středu za hranicemi.

2,9 miliardy korun

Astronomické honoráře k tomu ale z pohledu vládnoucí partaje nepatřily a už delší čas se na ně dívala s nelibostí. Rozmařilý životní styl celebrit plný luxusu stranu dráždil o to víc, že každý z jejich příspěvků na sociálních sítích sledují miliony fanoušků. Zvlášť mezi stále početnější a bohatší střední třídou dychtící po konzumu.

Právě na ni vládnoucí strana hledí jako na záruku stability systému.

Už letos v červnu zavedla vláda omezení na honoráře v čínských filmech a televizních produkcích. Týká se to přitom nejen těch vznikajících za státní podpory, ale i těch ryze soukromých.

Podle nových nařízení nesmí honorář žádného z herců, byť by šlo o sebevětší hvězdu, přesáhnout 70 procent nákladů na veškeré obsazení, nebo 40 procent všech nákladů na produkci.

A vláda se rozhodla posvítit si i na další neduhy filmového průmyslu. Má se totiž za to, že nejen Fan Ping-ping, ale i řada dalších herců měla dvě verze smluv: jednu předkládanou úřadům a pak druhou, tu se skutečnými příjmy.

Za daňové úniky teď musí Fan Ping-ping zaplatit astronomickou sumu – v přepočtu takřka 2,9 miliardy korun. A to už je částka, která zabolí i nejlépe placenou čínskou herečkou, která v některých letech, co do výše příjmů, předběhla i hollywoodské stálice, jakou je třeba Julia Roberts.

Její případ má být varováním ostatním čínským celebritám. Důkazem, že pro vládnoucí komunistickou stranu není nikdo nedotknutelný. Dokonce ani ti největší prominenti.