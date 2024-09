Čína pokropila ekonomiku penězi. Pokud se zvedne, pocítí to i v Evropě

Čínská vláda splnila slib zkraje roku a centrální banka nalila do ekonomiky miliardy juanů podpory. Konečně, oddychli si aspoň na chvíli investoři, a akcie vzrostly. Jedná se o nejrozsáhlejší stimul od pandemie. Přesto panují pochybnosti, jestli to bude stačit na záchranu ekonomiky. Komentář Peking 6:29 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching před setkáním se svým ruským protějškem | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ono je to celé trochu ode zdi ke zdi. Čínská ekonomika se už několik let plácá, z akciového trhu zmizelo za poslední tři roky šest bilionů dolarů, od padajících čínských akcií se odvrátily velké mezinárodní fondy. Má to dva hlavní důvody.

Zaprvé pandemie, kterou moc dobře nezvládla. Pak je to přístup papírově komunistické Číny k vlastnímu kapitalismu. Vláda začala mít pocit, že jí domácí podnikatelé i někteří prominenti přerůstají přes hlavu.

Přišlo takzvané protikorupční tažení se zákazy nákupů luxusního zboží, pak omezování zahraniční expanze i tvrdé zásahy do podnikání domácích firem včetně gigantů typu Alibaby. A nakonec developerská krize – to, když vláda rozhodla, že stavební sektor je zatížen příliš velkým dluhem a nařídila jeho snížení.

Realitní sektor šel do bankrotů

Jenže, ono se to lehce řekne a hůř udělá. Odnesl to realitní sektor bankroty včetně největší firmy Evergrande, za kterými zůstali nešťastní lidé, kterým propadly zálohy. Mnozí podnikatelé i manažeři skončili kdovíkde, snad jen ve vězení.

Ze všech těchto ran se ekonomika zatím nevzpamatovala, lidé nemají peníze na nákupy ani hypotéky, a zatímco celý svět bojoval s inflací, Čínu sevřelo nejdelší deflační období v historii. A to umí být stejně ničivé jako jeho opak.

Současný stimul má raněné ekonomice pomoci. Asi ne náhodou přichází s podzimem – analytici totiž spekulují, že cílem je koupit si celoroční růst ekonomiky ve výši pět procent, což je vládní plán.

A jak konkrétně pomoc vypadá? Centrální banka snížila povinné rezervy i úrokovou sazbu pro banky. Cílem je, aby nebyly tak opatrné v půjčování peněz lidem a firmám. Stimuly jdou také přímo do hypoték.

Lidem bude stačit složit 15 procent hodnoty kupované nemovitosti – namísto dosavadních 25 procent, a to i v případě, když budou kupovat druhý dům. Vláda nákupy dalších nemovitostí omezovala v rámci své vnitřní války proti spekulantům. Všem držitelů hypoték také klesnou splátky.

Další balík peněz, v přepočtu 70 miliard dolarů, jde do akciového trhu, skrze záruku pro domácí fondy. Úřady také zvažují vytvoření stabilizačního fondu, který by akcie kupoval přímo. Centrální banka slíbila ještě vytvořit opatření, které zvýší aktivitu v oblasti fúzí a akvizic.

A reakce trhů?

Čínské akcie v reakci na stimul zaznamenaly nejvyšší nárůst za poslední čtyři roky. Pomohlo to i k růstu akcií jinde ve světě.

Je to logické, Čína je jedním z motorů globální ekonomiky, a pokud se její ekonomika zvedne, pocítí to i v Evropě – například Němci, potažmo Češi, v poptávce po svém průmyslovém zboží, nebo Francouzi a Italové v čínských nákupech luxusu.

Jenže analytici rovnou sýčkují, že na větší podporu ekonomiky miliardový balík nestačí, další opatření musejí rychle následovat. Čína si aktuální adrenalinovou injekcí jen kupuje čas, musí to být jen záloha na mnohem větší, skutečnou pomoc, uvedla agentura Bloomberg.

Zůstává tu totiž větší problém, a tím je narušená důvěra. Kontinuitě čínské ekonomické politiky teď moc nikdo nevěří. A je jasné, že současný balíček na její koupení zdaleka nestačí.

