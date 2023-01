Čína si uvědomuje, že Rusko vyjde z vojenského konfliktu s pošramocenou kůží

Jak si všímají četná světová média, vpád Ruska na Ukrajinu donutil k přehodnocení svých mezinárodních vztahů i Čínu. Její nejvyšší představitelé byli Putinovými válečnickými neúspěchy doslova šokováni a začali po delší době přemýšlet i o tom, jak zlepšit kontakty s některými západními zeměmi. To se týká především členských států EU, která je pro Čínu vůbec největším světovým odběratelem její produkce. Komentář Praha 16:40 19. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching se v Pekingu sešel s bývalým prezidentem Ruska Dmitrijem Medveděvem | Foto: Sputnik/Yekaterina Shtukina | Zdroj: Reuters

Na začátku loňského února, tedy pouhé tři týdny před ruským vpádem na Ukrajinu, se Vladimir Putin osobně setkal se Si Ťin-pchingem.

Právě po této schůzce se světem rozezněla proslulá prohlášení o „přátelství obou zemí, které nemá hranic,“ a že jejich „vzájemná spolupráce nezná žádná tabu“.

Dnes ovšem jeden ze zdrojů listu Financial Times prohlašuje, že už na této schůzce se mluvilo o situaci kolem Ukrajiny a že Kreml v případě jakéhokoli útoku na Rusko nevyloučil „žádná myslitelná opatření“. Putin ovšem Simu rozhodně nesdělil, že útočit se chystá on sám, a to právě na Ukrajinu.

Jakmile se ale čínský prezident ocitl tváří v tvář ruské agresi, právě on, který kdysi Putina označoval za svého „nejlepšího přítele“, okamžitě zareagoval velmi rezervovaně.

Když pak v březnu Valné shromáždění OSN hlasovalo o rezoluci odsuzující válku na Ukrajině, čínský delegát se verdiktu zdržel. Čína se zkrátka pohybuje v pásmu strategické neurčitosti, což jí pomáhá pružně reagovat na jakýkoli další vývoj situace.

Nedůvěra vůči Putinovi

Důvody jsou jasné. Jak říká ruský sinolog Leonid Kovačič, „přes veškerá prohlášení o přátelství a strategickém partnerství je hlavním obchodním partnerem Číny kolektivní Západ. Když si pak uvědomíme, že čínsko-americké vztahy se sice pomalu, ale trvale zhoršují, je pro Peking důležité neodradit od další spolupráce alespoň Evropu“.

Mimochodem – loni v listopadu už prezident Si ve společném prohlášení s kancléřem Scholzem Putina za jeho vyhrůžky vůči Ukrajině nepřímo kritizoval, když za nepřípustné označil „použití jaderných zbraní či přinejmenším hrozbu něčím takovým“.

Nu a dnes už jeden vysoký čínský funkcionář pro Financial Times komentuje situaci takto: „Putin je šílený. O vpádu rozhodlo pár lidí. Čína by v tomto ohledu rozhodně neměla Rusko následovat.“

Možná mu přitom hlavou táhlo to, že při pohledu na současnou proukrajinskou jednotu Západu by si čínská politická špička měla moc dobře rozmyslet, než s podobnou misí vtáhne na Tchaj-wan.

Čína už si patrně naprosto jasně uvědomuje, jak pravděpodobné je, že Rusko z tohoto konfliktu vyjde s velmi pošramocenou kůží jakožto „druhořadá mocnost“, v celosvětovém měřítku značně oslabená jak ekonomicky, tak diplomaticky.

Právě proto četní vysocí představitelé přinejmenším v soukromí vyjadřují osobně vůči Putinovi značnou nedůvěru. Což je při známém čínském zahraničněpolitickém pragmatismu víc než přirozené.

Autor je komentátor Českého rozhlasu