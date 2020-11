Pro Peking nebyl v amerických volbách ani jeden dobrý kandidát

Spojené státy jsou rozdělené, jak to ukázaly prezidentské volby. Spojuje je ještě vůbec něco? Nebo se příznivci Donalda Trumpa a Joe Bidena na ničem neshodnou? Jeden společný bod tu je. Jak řekl v televizi CNBC bývalý americký vyjednavač s Čínou Clete Willems, to, co teď sjednocuje polarizované Spojené státy, je tvrdý postoj vůči Číně.

Komentář Praha 17:10 6. listopadu 2020