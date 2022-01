Čistky, nebo nutnost?

Kolem nástupu nové vládní garnitury se vždy vyrojí spousta silných prohlášení a divokých teorií. Pokud je střídání stráží pozvolné a dominantní strana zůstává součástí koalice, jsou spekulace mírnější. Ministři si v takovém případě většinou nechávají původní odborné zázemí a žádné dramatické přesuny se nekonají. Nevyhlížejí ani systemizaci na konci roku, aby pohnuli alespoň těmi nejzatuhlejšími pozicemi. Komentář Praha 7:17 7. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejdar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tentokrát je to zcela jiné. Tým hnutí ANO a ČSSD nahradila nejen naprosto odlišná sestava, ale navíc pětičlenná, což je polistopadový unikát.

Čerství ministři ještě ani nezahřáli svoje židle a už padaly hlavy. Poroučet se museli ředitelé Vojenských i státních lesů, spektakulární výpověď podal policejní prezident Jan Švejdar. Političtí náměstci si balili fidlátka snad již během povolební noci.

A dočítáme se, že například Piráti vysílají na několik resortů své neúspěšné kandidáty. Ondřej Profant bude u stranického předsedy Ivana Bartoše na místním rozvoji, Lukáš Kolářík na vnitru, Radek Holomčík míří na zemědělství a Petr Třešňák na průmysl.

Je to skandální? Vůbec ne. Jmenovaní exposlanci se čtyři roky ve sněmovně intenzivně věnovali agendě zmíněných resortů a není důvod, aby v tom nepokračovali ve státní správě. Druhá otázka je, jak si budou rozumět se svými šéfy, možná najdou méně společné řeči s těmi ze STAN než z trojbloku Spolu.

Expremiér má své lidi všude

Logické jsou také výměny v kabinetech ministrů a na tiskových odborech. Bude extrémně důležité, jak se povede novému osazenstvu komunikovat s občany, a to i prostřednictvím médií. Jakmile to bude drhnout, bude to voda na opoziční mlýn.

Tu už mocně pohání fakt, že na Úřadu vlády přibylo 74 pracovních míst, ztuha se rodí zákon o zmrazení platů ústavních činitelů a minimálně pět ministrů se nedomluví anglicky, přičemž francouzsky ani jeden.

Lídr lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka hovořil o nutné deagrofertizaci státního aparátu. Andrej Babiš (ANO) se tomu vysmál s tím, že všechny klíčové posty včetně ředitele BIS a nejvyššího žalobce nechal obsazené lidmi z předchozí éry a političtí náměstci nebyli členy ANO.

To ovšem s Jurečkovým pohledem nemá nic společného. Ten mluvil o jiných než viditelných vazbách. O vzájemně výhodných službičkách, úkrocích, propletenci osobních vztahů a podobně.

Stejně jako novinář Jaroslav Kmenta v Českém rozhlase Plus: „V rámci všech bezpečnostních složek je v podstatě nemyslitelné, aby ze dne na den přestala ochrana Andreje Babiše. Má to tak dobře a hluboce vytvořeno, že to bude trvat možná i celé jedno volební období, než se to rozbije. Než dojde k takzvané deagrofertizaci.“

Dodal, že expremiér má své lidi rozesety všude. „Můžeme s čistým svědomím říct, že třeba takové Vojenské zpravodajství je Babišovo pole. To, co udělal v civilní rozvědce, je Babišova práce a dlouhou dobu tam nikomu jinému pšenka nepokvete,“ tvrdí investigativec Kmenta, který se Andreji Babišovi i bezpečnostním složkám věnuje řadu let.

Těžko od stolu říct, zda to tak opravdu funguje, což není podstatné. Zásadní je, aby v tom měli co nejdříve jasno Petr Fiala (ODS), Vít Rakušan (STAN) a Jana Černochová (ODS).

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku