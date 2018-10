Úprk Čižinského a Pospíšila z Rady metropole? Dloubanec jejich voličům

Přitom jak Jan Čižinský z Prahy sobě, tak Jiří Pospíšil ze Spojených sil pro Prahu líčí své rozhodnutí vzdát se pozic v radě a předsedat zastupitelským klubům jako ústupek, díky němuž budou jejich uskupení v koalici silnější.

Ať už ale pražská vláda pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba bude fungovat jakkoliv, nic to nezmění na jedné věci: Úprkem Čižinského a Pospíšila před radní zodpovědností se mohou cítit jejich voliči podvedeni.

Čižinský i Pospíšil si bezesporu zaslouží respekt za velkorysost s jakou ustoupili od primátorských ambicí. Piráti totiž trvali na tom, že buď bude Hřib v čela Prahy, nebo žádná dohoda nebude. Při takto striktním ultimátu ústupek obou lídrů zachránil koalici.

Jejich další krok - stáhnutí se z Rady metropole -, ale nebyl posílením autority primátora, jak to kostrbatě vysvětluje Pospíšil. Ale spíš alibismem – nespálit si prsty, pokud by radní sestava, vedená politickým začátečníkem Hřibem, vyhořela.

Zoufalství uvnitř TOP 09

Přitom hlavně úspěšný starosta Prahy 7 a poslanec za KDU–ČSL Jan Čižinský byl považován za primátorskou naději. Neuškodilo mu ani, že se jednoho dne sebral, nechal své lidovecké bratry a sestry v Praze na holičkách a kandidoval proti vlastní partaji, v níž patnáct let působil.

Svůj vachrlatý manévr obhajoval tím, že nezběhl k nějaké jiné straně, ale k občanům. Mezi nimi vskutku nasbíral předepsaných 100 tisíc podpisů a ve volbách získal největších počet preferenčních hlasů. O to hůře se ale bude Čižinskému vysvětlovat, proč tak obrovskou důvěru pražských voličů teď vyhodil oknem magistrátu, v jehož radě bude z vlastní vůle chybět.

Ještě hůře ale působí radní neúčast v případě předsedy TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila. Čižinský může říct, že naděje svých voličů alespoň částečně naplní v obhájené funkci starosty na Praze 7. Pospíšil ale nutně vypadá jako ten, kdo prchá z Prahy zpět na lépe placené místo v Bruselu.

Pro upadající TOP 09 může být nepovedený manévr s předsedou posledním hřebíkem do rakve. Jestliže ještě někde zbyli topce příznivci, pak je to hlavní město. A tomuto zbytku věrných Pražanů teď šéf TOP 09 jakoby vzkazoval: Byl jsem jen taková vějička. Adios!

Svým posledním obratem Pospíšil jen dokreslil pestrý politický profil, který začíná vstupem do ODA, pokračuje přeskokem do ODS a pak únikem z této strany ke koalici TOP 09 a STAN, za kterou jako nestraník úspěšně kandidoval do evropského parlamentu. A svědčí spíš o zoufalství uvnitř TOP 09, že svou záchranu vložila do rukou politika, jenž do ní vstoupil pouhý týden před zvolením předsedou strany.

Volební lídři Spojených sil pro Prahu a hnutí Praha sobě nás ujišťují, že do metropolitní rady místo sebe vyslali odborníky, kteří dokáží změnit pražskou politiku a naplnit příslib generační výměny. Zda se to koalici podaří, ukáže čas. Každopádně Jiří Pospíšil ani Jan Čižinský v tom nesehrají zdaleka tak klíčovou roli, jakou slibovali voličům v kampani.