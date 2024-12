Co čeká evropský automobilový průmysl? Stávka ve Volkswagenu je jen začátek

Volkswagen varoval, že poprvé v 87leté historii společnosti uzavře továrny na německém území, a politici, kteří po desetiletí chránili zaměstnance před hromadným propouštěním, zatím řešení uprostřed rostoucí frustrace zaměstnanců a hrozby masových stávek nenašli.

Stávka ve Volkswagenu je veřejným projevem toho, co se děje nejen v Německu. Ve zkratce se tento segment ekonomiky – a na který mimochodem vsadila i Česká republika – dá charakterizovat třemi „P“.

První je propouštění, které se týká nejen automobilky Volkswagen a Německa, ale většiny výrobců aut a také jejich subdodavatelů. Evropská asociace dodavatelů autoprůmyslu varovala, že od roku 2020 do roku 2025 dojde k čistému úbytku téměř 56 tisíc pozic. Asociace navíc dodala, že největší dopad na zaměstnanost nás teprve čeká.

Druhým „P“, na který spoléhá automobilový průmysl, jsou pobídky. Respektive podpora prodeje elektromobilů ze strany jednotlivých zemí. A to co se týká jak přímých dotací k nákupu či daňových pobídek, tak i rozvoje dobíjecích sítí a celkové infrastruktury, a to včetně levné energie.

Kritici automobilového průmyslu ovšem dodávají, že automobilky v posledních letech vsadily na luxusní segment a utlumily výrobu levnější vozů.

Propad prodejů tak není pouze výsledkem sázky na elektromobilitu, ale celkové změny strategie.

A konečně posledním „P“, ke kterému automobilky vzhlížejí, je posun. Tady jsou dvě očekávání – za prvé je to odklad povinnosti splňovat přísnější normy emisí CO2. K této žádosti autoprůmyslu se zatím připojilo sedm zemí včetně České republiky. Zatím ale chybí podpis největších výrobců aut, kterými je Německo, Francie a Španělsko.

Druhým požadavkem je pak odklad platnosti pokut, které hrozí výrobcům automobilů, kteří nepřizpůsobili svou roční výrobu přísnějším emisním normám – které vstoupí v platnost v příštím roce – a které se mohou vyšplhat na mnoho tisíc eur. S tím kromě oněch sedmi signatářů souhlasí i německý kancléř Olaf Scholz.

Elektromobilita ale nekončí

Zatím není jasné, jak se k žádosti autoprůmyslu postaví nová Evropská komise. Jisté je, že evropský průmysl nestíhá dotovanou asijskou konkurenci, a to ani přes zavedení tzv. vyrovnávacích cel. A potvrzují se také původní odhady, že přechod na elektromobilitu bude znamenat výrazné snížení počtu pracovních míst v celého tohoto průmyslu.

Rozhodně se ale nedá říci, že elektromobilita končí. Velkou část společností čeká povinný reporting v ESG – tzv. zpráva o udržitelnosti, tedy auditovaný report o oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a způsobu řízení. Jednou z nejsnazších cest, jak ESG reporting plnit, je právě pořízení elektromobilu do firemní flotily.

Stávka ve společnosti Volkswagen je jen předzvěstí toho, co čeká automobilový průmysl v dalších letech nejen v Německu. Česko jako subdodavatel německého autolandu, nezůstane stranou.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin