Hned dva krajské soudy konstatovaly, že se nadcházející volby budou fakticky odehrávat v rozporu s právem. Soudci v Brně a v jižních Čechách, kteří projednávali žalobu na registraci kandidátek Stačilo! a SPD, dospěli k závěru, že se fakticky jedná o skryté koalice, takže by se v této podobě správně voleb účastnit neměly.
Ale zároveň jejich kandidátky nezrušil a do voleb je tedy pustili. Co si o tomto, vnitřně poněkud rozporném rozhodnutí myslet?
Petr Honzejk: Co dělat, když soudy rozhodují ve stylu královna Koloběžka první
Především je nutno zmíněné soudce pochválit za odvahu. Na rozdíl od kolegů v jiných krajích řešili materiální podstatu věci a neschovávali se za alibistické a absurdní tvrzení, že koalice je koalicí jen tehdy, když se za ní sama označí. Prostě vyšli z toho, že když něco vypadá jako koalice, chová se to jako koalice, bude to nejspíš koalice.
V konkrétním případě, když společně kandidují zavedené a léta samostatně existující strany jako komunisté a sociální demokraté nebo SPD, Trikolora a Svobodní, těžko to může být fakticky něco jiného než koalice těchto stran.
A že pokud se k tomu dotyční sami nepřihlásí, je to podfuk, který má jediný cíl – zajistit, aby jim pro úspěch ve volbách stačilo pět procent hlasů a nepotřebovali procent osm v případě dvojkoalice a procent jedenáct v případě koalice tří a více stran. V tomto směru je rozhodnutí obou soudů naprosto jasné.
Problém ale nastává ve chvíli, kdy soudci zacouvali a konstatovali, že se přes zjevné porušení volebního zákona obě formace voleb účastnit mohou, protože v minulosti už k podobným situacím došlo.
„Stalo-li se obcházení právní úpravy koalic ve volebním zákoně v české politické praxi běžným jevem, nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt,“ říká v rozhodnutí brněnský soud.
Kdybychom to vyhrotili, je to v podstatě totéž, jako by se řeklo: „Jiní dřív kradli a nic se jim nestalo, takže vy můžete taky, zákon nezákon.“ Což je z pohledu úcty k právu, na kterém by měla demokratická společnost také stát, mírně řečeno demoralizující.
Respekt k demokracii
Přesto se nakonec dá říci, že soudy, ač rozhodly ve stylu královny Koloběžky první, tedy „jste koalice, ale kandidovat můžete, jako byste koalice nebyli, takže vlastně koalice jste i nejste“, jednaly správně. V demokratické společnosti existuje zásada minimalizace zásahu soudní moci do volebního procesu.
A představa, co by se asi ve společnosti dělo, kdyby se najednou nemohly účastnit voleb hned dvě uskupení (a možná nakonec tři, protože v případě Pirátů a Zelených je situace úplně stejná), je hrůzostrašná.
Vedlo by to, i v souvislosti s nedávnými soudními zásahy do voleb například v Rumunsku, k přesvědčení extrémněji naladěných voličů, že je stát chce vyřadit z rozhodování. A následně k masivnímu narušení důvěry v celý demokratický systém. Pravděpodobné by byly obrovské občanské protesty. Což samozřejmě nikdo soudný nemůže chtít.
Dalo by se samozřejmě říci, že z pohledu vyvážení práva a autonomie voličského rozhodování by bylo nejlepší, kdyby koalice Stačilo! a blok kolem SPD kandidovat mohly, ovšem s tím, že pro ně bude platit limit pro koalice, tedy 8, respektive 11 procent.
Bylo by to nejspravedlivější, ale pravda je, že pouhý měsíc před volbami by bylo těžké se tohoto rozhodnutí jednak technicky dobrat a hlavně zajistit, aby bylo společensky přijato. V co lze doufat? Po volbách bude s největší pravděpodobností rozhodovat o problému skrytých koalic Ústavní soud.
Návod mu dal jeho bývalý předseda Pavel Rychetský: „Věřím, že Ústavní soud bude zdrženlivý a bude mít odvahu pojmenovat nedostatky, chyby, dokonce přešlapy nebo fauly, kterých se ten či onen volební subjekt dopustil. Současně si ale bude vědom toho, že hlavní slovo má volič a že pro rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že volby zruší, by mělo být něčím naprosto výjimečným.“
V praxi by to mohlo znamenat, že Ústavní soud řekne, že výsledky voleb samozřejmě platí, ovšem napříště už jsou podfuky se skrytými koalicemi nepřípustné. Nakonec i v Ústavě ČR je psáno, že „politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektujících základní demokratické principy“.
Nikoli na soutěži skrytých koalic, které si z demokratických principů, tedy respektu k existujícímu právu, dělají dobrý den.
