Co by Frank Drebin řekl viceprezidentu Pencovi

Nestalo se nic menšího – nebo většího – než to, že část hráčů amerického fotbalu během americké hymny poklekla. Byl to protest, který v prostředí amerického fotbalu trvá už více než rok.

V některých případech měl i výraznější podobu, například během zápasu dvou amerických týmů, který se odehrál ve Velké Británii, někteří hráči při americké hymně poklekli, ale při britské se opět postavili. A při jiné příležitosti zůstali Pittsburští oceláři během hymny v šatnách.

Proč to všechno? Jde o projev občanského či snad politického postoje, o protest proti disproporčnímu policejnímu násilí proti Afroameričanům. Vše vloni v srpnu začal Colin Kaepernick, který během hymny zůstal sedět.

Později vysvětlil, že nehodlá vzdát čest vlajce země, která utlačuje lidi jiné než bílé pleti. A dodal, že tuto otázku považuje za „větší než je fotbal“. Poté obdržel výhrůžky smrtí, jeho klub ho ale nepotrestal a on sám se pak rozhodl, že místo sezení při hymně bude klečet.

Toto vysvětlení i toto gesto část Američanů chápe jako bojkot amerických národních symbolů, nebo dokonce jejich urážku. Na hráče, kteří se k trendu přidali, zaútočil už před časem Donald Trump. Podle něj si neváží vlasti ani jejích hrdinů. Po této neděli se k němu přidal Mike Pence svým dramatickým odchodem ze stadionu. Ve vysvětlujícím tweetu pak vedle sebe postavil urážku hymny, vlajky i amerických vojáků. Pak ho tweetem podpořil i Trump, který dodal, odchod ze stadionu prý svému viceprezidentovi nařídil.

Paradoxní je, že rozdíl mezi Trumpem a Pencem nemůže být větší. Trump se vždy stylizoval do role newyorského playboye, který rád předvádí své bohatství, chlubí se, jak sahá ženám na zadek a nezdá se, že by mu bylo něco svaté. Konec konců on sám během kampaně zesměšňoval rodinu padlého amerického veterána, která podpořila Clintonovou. Patriotismus se k němu moc nehodí.