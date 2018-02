Co o vás víme, je tajné. I pro vás

Jak drahý máte telefon, kolik platíte za volání, kde se pohybujete a kam jezdíte na dovolenou. Tyhle a další údajně až desítky parametrů vstupují do výpočtu takzvaného Telco Score, které má ohodnotit vaši solventnost. Operátor ale tají, jaké konkrétní informace předávají a kdo se k nim dostane. Komentář Praha 13:25 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní kamera. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay

Pokud se budete chtít stát klientem Equa Bank, musíte dát souhlas k prověření vašeho Telco Score. Banka se pak prostřednictvím Společnosti pro informační databáze požádá vašeho operátora, aby odhadl vaši schopnost hospodařit s penězi. Mimochodem, banka za tuto povinnost letos dostala anticenu Velkého bratra.

Jak přesně výpočet probíhá a co konkrétně do něj vstupuje, ale nikdo prozradit nechce. Že váš operátor dobře ví, zda své účty platíte včas, si asi domyslíte. Telefon, který nosíte nepřetržitě v kapse, o vás ale prozradí mnohem víc. Podle toho, k jakým vysílačům se automaticky přihlašuje, se dá snadno zjistit, kde bydlíte, kde pracujete, kde se pravidelně pohybujete, kde trávíte noci.

Jedete na dovolenou? Operátor se to spolehlivě dozví. Kupujete si co rok nejnovější smartphone (který něco stojí)? Operátor to ví první, informace o modelu a značce telefon do sítě hlásí. Trávíte hodně času na internetu? Voláte do zahraničí? Jezdíte MHD? Chodíte na fotbal? Do kina? Všechno tohle se dá z provozu mobilní sítě zjistit a s pomocí pokročilých algoritmů přetavit do podoby, která vás zařadí do příslušné škatulky: od byznysmena, co nemá hluboko do kapsy, až po mámu od rodiny, která obrací každou korunu.

Taková informace je samozřejmě žádaná: banka lépe odhadne, kolik vám může půjčit (a zda vůbec). Algoritmus se ale může splést, což není zásadní, když vám nepůjčí na novou televizi. Pokud kvůli tomu ale nedosáhnete na hypotéku, zabolí vás to víc. A jelikož způsob výpočtu neznáte, nemůžete se bránit.

Máte právo? Ale jděte...

Zákon přitom jasně říká, že máte plné právo vědět, které informace o vás firmy schraňuji a co s nimi dělají. Na žádost vám je dokonce musí vypsat, a vy, pokud objevíte nějakou nesrovnalost, můžete žádat nápravu.

Pokud ale (stejně jako autor tohoto sloupku) požádáte operátora T-Mobile, aby vám tedy všechny ty vaše údaje používané pro výpočet Telco Score vypsal, nepochodíte. Jde o informace tak citlivé, tvrdí, operátor, že k nim nemají přístup ani pracovníci, kteří vyřizují požadavky zákazníků. A proto vám je nemohou vypsat. Jak jednoduché.

Věcí se teď zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož šetření snad do fungování telescoringu vnese víc světla. Snad se alespoň dozvíme, které údaje se k výpočtům používají. Zda k němu dochází u operátora, nebo až u společnosti SID. V druhém případě by se tak zvětšil okruh míst, odkud tak navýsost citlivé údaje mohou uniknout. V zahraničí k něčemu takovému došlo v případě společnosti Equifix, hackeři tehdy ukradli informace o bonitě dvou a půl milionu Američanů.

A ani v Česku nemusíme chodit daleko – data o adresách, tarifech a výši faktur unikly předloni i T-Mobilu. Závažnost případu firma zlehčovala slovy o tom, že „data jsou zpět v majetku společnosti“, své klienty ani včas nevarovala. Skutečný rozsah úniku se pak veřejnost dozvěděla teprve díky šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů, který společnosti udělil rekordní pokutu.

Autor zasedá v porotě Cen velkého bratra.