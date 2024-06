Co přinese prezident Peter Pellegrini česko-slovenským vztahům

Ani velcí znalci slovenské politiky v Bratislavě si netroufají předpovídat, jakým prezidentem bude Peter Pellegrini, který se v sobotu slavnostně ujal úřadu. Přestože se pohybuje v nejvyšší politice víc než dvacet let, byl poslancem, ministrem, premiérem i předsedou parlamentu. Komentář Bratislava 16:30 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející předseda strany Hlas a nastupující prezident Peter Pellegrini | Foto: František Iván/TASR | Zdroj: Profimedia

O to obtížnější je usuzovat, jak se jeho prezidentství promítne do česko-slovenských vztahů. Dobrou zprávou je, že se Pellegrini už v úterý setká v Bratislavě s ministrem zahraničí Janem Lipavským a 26. června zamíří na první zahraniční návštěvu do Prahy za Petrem Pavlem. Tady ale jistoty končí.

Od roku 2000 byl Pellegrini dvacet let členem strany Smer a blízkým spolupracovníkem Roberta Fica i v časech, kdy se za jeho vlád Slovensko proměnilo v „mafiánský stát“, jak ho nazval exprezident Andrej Kiska.

Po vraždě Jána Kuciaka musel pod veřejným tlakem Robert Fico odejít a do čela kabinetu v březnu 2018 nastoupil mnohem přijatelnější Peter Pellegrini. O dva roky později dokonce od Fica úplně odešel a založil stranu Hlas – tedy „slušný Smer“.

Pellegriniho vztah s Ficem

Tato část Pellegriniho politického životopisu je sice temná – jeho podíl na klientelismu a korupci vlád Smeru je nezpochybnitelný – ale s nadějným vyústěním. Pellegrini se od Fica odstřihl s plánem vybudovat seriózní sociálně demokratickou stranu.

Jenže. Po předčasných parlamentních volbách vloni na podzim se stal dnešní prezident a jeho Hlas spolu s extrémistickou Slovenskou národní stranou součástí koaliční vlády Roberta Fica, která ihned zahájila nevybíravý útok na právní stát, občanskou společnost, veřejnoprávní média...

A o pár měsíců později v kampani před volbou prezidenta se ve finále bezostyšně ucházel o voliče třetího Štefana Harabina, který chválí ruskou agresi na Ukrajinu a na první zahraniční cestu by nejel do Prahy, protože podle něj česká vláda podporuje ukrajinské fašisty, ale do Moskvy.

Jenže. Po atentátu na Roberta Fica se Pellegrini neváhal postavit po bok prezidentky Zuzany Čaputové a společně vyzvali ke smíření. To bylo od obou státnické gesto.

Kdo tedy je Peter Pellegrini? Pragmatik, muž bez hodnot a pevných postojů. S darem působit věrohodně, i když neříká pravdu. Je obtížné si představit, jak čelí coby hlava státu a tedy obránce ústavnosti antidemokratickým krokům Ficovy vlády, které pomáhal před pár měsíci prosazovat.

Česko-slovenské vztahy jsou pro Pellegriniho bezpečnou půdou. V inauguračním projevu, který při slavnostním ceremoniálu v Bratislavě poslouchali i Miloš Zeman a Andrej Babiš, se omezil na povinnou větu: „S českým národem jsme propojení doslova rodinnými vazbami.“ S Petrem Pavlem i dalšími si bude rozumět. A pro českou stranu je tu určitě příležitost vytvořit si s ním dobré osobní vztahy.

Jeho rétorika bude na hony vzdálená té toxické Ficově, i když i Pellegrini se vymezil proti rozhodnutí kabinetu Petra Fialy odložit společné jednání vlád.

Tento příjemný partner má ale jedno omezení: bude přátelský, dokud mu to bude doma prospívat. A určující pro celé Pellegriniho prezidentství bude jeho vztah s Robertem Ficem. To je základní nejistota: ani v Bratislavě asi vůbec nikdo neví přesně, co na sebe tito dva političtí matadoři z temných dob Smeru vědí.

Autor je šéfredaktor deníku Právo