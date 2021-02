Nouzový stav ještě může být oživen

Ve čtvrtek večer prohráli ve sněmovně všichni. Vláda, kterou dosavadní vazba na KSČM natolik zpohodlněla, že si nedokázala pro prodloužení nouzového stavu vyjednat podporu středopravicových stran, i opozice, která neprošla zkouškou velkorysosti. Místo toho se rozhodla kabinet Andreje Babiše (ANO) potrestat za veškeré předchozí hříchy, ať nás to stojí, co to stojí.

