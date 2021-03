Rok s covidem. Babiš už není neporazitelný

Člověk by neměl citovat sám sebe, pokud se nejmenuje Václav Klaus, ale když se jednou zadaří, není třeba váhat. „Síla Andreje Babiše je v tom, že ještě nikdy nebyl konfrontován s žádným opravdu vážným ekonomickým či politickým problémem,“ řekl jsem týdeníku Respekt 20. října 2017, v první den posledních sněmovních voleb. „Babiš je politik do dobrého počasí: říká nám, že se budeme mít lépe.“ Komentář Praha 18:24 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou to skončit muselo – politické elity se u nás obvykle střídají nejdéle po dvou volebních obdobích. Andrej Babiš ještě neprohrál, ale po uplynulém roce je tomu nejblíž za celou svou politickou dráhu, píše Jindřich Šídlo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Konec sebestředného okénka – měl jsem pravdu. A dnes si to ověřujeme za poměrně dramatických okolností.

Andrej Babiš (ANO) suverénně vyhrál volby 2017 na vrcholu prosperity s jednoduchým vzkazem, že už navždy bude jen lépe, což může tvrdit jedině politik, jehož obzor nepřesahuje jedno volební období.

Andrej Babiš to nejspíš zjistil už loni v lednu, když rozpočet začal vykazovat nejhorší výsledky od roku 1993. Debata, kam míříme a jak se země po letech prosperity dokáže adaptovat na horší časy, ale ani pořádně nezačala. Přišel covid.

Jednou to skončit muselo

Je fér říct, že před takovou situaci nebyl postaven žádný ministerský předseda v novodobé české historii. Nikdo neměl zkušenost s pandemií takového rozsahu, něco podobného jsme viděli jen ve filmech. Tohle musel předseda vlády cítit jako nespravedlnost: proč zrovna já a moje vláda? To není fér.

Od prvních nakažených k dvaceti tisícům zemřelých. Český rok s koronavirem den po dni Číst článek

Není. Bohužel se to může stát, pokud vám voliči svěří moc a očekávají, že budete fungovat i v momentech krize.

Nervozita, která byla na Andreji Babišovi v prvních dnech vidět, byla vcelku pochopitelná – a umožnila třeba Janu Hamáčkovi, který se prostě choval docela normálně, aby se z něj stala hvězda první vlny pandemie.

Což si ale také mohl říkat i Andrej Babiš, který vcelku právem koncem jara pyšně vykládal, jak Česko patří mezi vítěze jarní etapy. Asi tomu chtěl věřit jako my všichni ostatní, jen ti ostatní nemají tolik informací a odpovědnosti.

A ve chvíli, kdy si země s Babišem v čele vydechla, začal teprve hlavní problém. V následujících měsících, kdy se situace začala zhoršovat, předvedl Babiš pod tlakem všechny své slabé stránky v rozměrech, které se v dobrých časech dají vydržet, v krizi jsou ale extrémně nebezpečné: populismus, špatný výběr lidí, zálibu v efektním, ale zcela neefektivním mikromanagementu a sklony k nezvládání emocí.

Všechny vlády dělají v pandemii chyby, ale málokterá to umí tak spektakulárně. Od těch velkých, jako je předvánoční rozvolnění nebo neschopnost říct v neděli, co bude platit v úterý, až po nekonečné množství těch menších, třeba zákaz prodeje kafe v kelímku nebo unikátně šílenou komunikační strategii ministerstva zdravotnictví.

A tak se stalo, co nepamatujeme sedm let: hnutí ANO poprvé sestoupilo z prvního místa v žebříčku preferencí. Je to zatím jen jeden průzkum, nikde není psáno, že ANO v říjnu znovu nezvítězí, ale psychologický dopad je nepopiratelný. Andrej Babiš už po roce 2020 nevypadá jako automatický vítěz a léta rozdrobená opozice dokázala za cenu dost velkých kompromisů vytvořit dva bloky, které musí Babiš brát poprvé vážně.

Stalo by se to, i kdyby nepřišel covid? Těžko říct a je to vlastně jedno. I Donald Trump se před rokem nejspíš cítil jako jasný vítěz amerických prezidentských voleb.

Jednou to skončit muselo – politické elity se u nás obvykle střídají nejdéle po dvou volebních obdobích. Andrej Babiš ještě neprohrál, ale po uplynulém roce je tomu nejblíž za celou svou politickou dráhu.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy