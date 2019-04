Advokát Altner se peněz od ČSSD nedožil, dočkají se jeho dědici?

Nechce se vám zaplatit několik desítek korun a za pár let máte na krku povinnost uhradit desítky tisíc. Pokud na to nemáte dostatek peněz, skončíte v exekuci a přijdete o všechno. Podobnou zkušenost si připsala řada lidí. O jejich osud se prakticky nikdo nezajímal a ze spárů exekutorů neunikli, byť se o přiměřenosti konečné částky dalo pochybovat. Komentář Praha 10:20 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidový dům v Praze | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Podobně lze nahlížet na spor sociální demokracie s advokátem Zdeňkem Altnerem týkající se odměny za vysouzený Lidový dům. Ze sporné zhruba 18 milionové částky se vyklubal dluh převyšující 300 milionů korun.

Postarala se o to smluvní pokuta, která sumu zvyšovala o tři desetiny procenta každý den prodlení. Těch dnů je už několik tisíc, takže z desítek milionů jsou momentálně stovky milionů.

Kdyby se k tomu přidaly ještě úroky, dostali bychom se patrně na miliardy. Verdikt příslušného soudu tento enormní nárůst odmítl. Zároveň však nevyslyšel námitky sociálních demokratů, že také smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy. Tento výrok tak ČSSD připravil o více než 300 milionů. I když zatím pouze teoreticky.

Rozsudek není všechno

Dluhy se sice mají platit, otázkou zůstává, kdy? Zdeněk Altner už na ni nedostane odpověď. Úhrady dluhu se nedožil. Jeho dědici mají naději, že budou úspěšnější.

Záleží na tom, jak dopadne dovolání, které sociální demokracie podala k Nejvyššímu soudu. Ten ortel ještě nevynesl. Teoreticky ČSSD i nadále živí naději, že tak vysokou sumu platit nebude.

Příliš na tom nemění ani nejnovější verdikt Ústavního soudu. Ten pouze zrušil rozsudek, který umožňoval sociální demokracii v tuto chvíli nic neplatit. Byl to zcela výjimečný postup, který nebyl řádně zdůvodněn. Zároveň nebylo jasné, jakým způsobem byl vybrán senát, který o tom rozhodl. Není divu, že Ústavní soud jeho výrok zrušil.

Sociální demokraté by tak měli stovky milionů zaplatit. Budou-li se zdráhat, měli by skončit v exekuci. Prakticky to zatím není příliš reálné. Exekutoři patrně vyčkají, jak dopadne dovolání u Nejvyššího soudu.

Dědici po Zdeňku Altnerovi mají smůlu, že vedou spor s vládní stranou. Na ni jsou přece jenom brány větší ohledy, než na řadové občany. Exekutoři tak v tuto chvíli nevezmou Lidový dům útokem. Zároveň má ČSSD šanci sehnat peníze a dluh uhradit.

Neznamená to, že to učiní bez zbytečných průtahů. Naopak bude i nadále dělat všechno proto, aby více než 300 milionů korun platit nemusela.

Zkrátka, když máte v ruce pravomocný rozsudek, podle kterého máte získat peníze, ještě to neznamená, že se jich skutečně dočkáte. Zdeněk Altner by o tom mohl dlouho vyprávět. Nemůže, protože je už přes dva roky pro smrti. Jeho kauza žije dál a možná ještě několik let bude.