Hry v ČSSD málem zamíchaly i poměry ve sněmovně

Cílem předsedy Jana Hamáčka bylo vyloučit z ČSSD poslance Jaroslava Foldynu a šéfa organizace ve Foldynově Ústeckém kraji Miroslava Andrta. Zatímco tomu lze vyčítat leda nesouhlas s účastí oranžových ve vládě a veřejnou kritiku partajního vedení, Foldyna si o radikální řez koledoval sám.

Naváží se do ministra zahraničí Petříčka kvůli proevropské politice, na ministryni práce a sociálních věcí Maláčové (oba ČSSD) mu zase vadí její štědrá náruč. Další kolegy označuje za „neomarxistickou pakáž“. Lépe mu je mezi neokonzervativci a pravicovými radikály. Na nedávném srazu bílých heterosexuálních mužů se družil i s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem.

Však také Hamáček Foldynu varoval, že pokud nebude respektovat program a strategii ČSSD, může ve straně skončit. Už se též rozjely spekulace, že by mohl zamířit do Okamurovy SPD nebo Klausovy Trikolóry, kde již zakotvil někdejší ministr zahraničí Jan Kohout a ústavní právník Zdeněk Koudelka, donedávna vlivní sociální demokraté.

Pohár přetekl a předsednictvo sociální demokracie v pátek o Foldynově a Andrtově vyloučení hlasovalo. Neúspěšně. Většina přítomných byla pro, ale kvóra (počtu hlasujících nutného pro to, aby bylo hlasování platné, pozn. red.) daného stanovami se dosáhnout nepodařilo. Mimo jiné proto, že ani pro řadu funkcionářů ČSSD není atraktivní účastnit se vrcholných jednání – což o kondici Lidového domu vypovídá více než co jiného.

Hry a intriky v útrobách ČSSD

Sotva ale čekat, že se vztahy mezi Foldynou a oficiální reprezentací sociální demokracie spraví. Ani patnáctičlenný poslanecký klub nemůže počítat s jeho loajalitou. Koalici se ale nejspíš Foldyna nevzdálí, poněvadž pro premiéra Babiše (ANO) má pochopení.

Hlasy, které Hamáčkovi chyběly k zúčtování s Foldynou, nedodali mimo jiné zástupci pražské sociální demokracie. Zdánlivě to je překvapivé. Vždyť patří k liberálnímu křídlu ČSSD, mezi nímž a Foldynou se léta vedou drsné souboje. Stačí si připomenout, jak Foldyna loni sabotoval cestu Miroslava Pocheho (ČSSD) do Černínského paláce.

Poměry v politice se ale každou chvíli mění. Právě kvůli Hamáčkově neschopnosti Pocheho prosadit mu pražští kolegové postupně vypověděli loajalitu a přidali se k těm sociálním demokratům, kteří koalici s ANO kritizují.

Šlo to slyšet i v létě na pozadí sporu o obsazení resortu kultury. Interní spory dokonce stály předsedu pražské ČSSD Petra Pavlíka křeslo politického náměstka na ministerstvu školství.

Další vlivný pražský sociální demokrat Petr Dolínek v minulých týdnech sbíral podpisy pro odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z postu místopředsedy sněmovny. Poslanec Dolínek tvrdí, že akce se situací uvnitř ČSSD nesouvisí a podnětem bylo Filipovo zlehčování romského holokaustu.

Věřit mu můžeme a nemusíme. Filip se skutečně zachoval skandálně, podobně jako druhdy Tomio Okamura, s jehož židlí Dolínek netřepe. Co by se ale stalo, kdyby Filip padl? V dolní komoře by se narušil princip poměrného zastoupení v jejich orgánech a komunisté by na oplátku měli tendenci vypovědět spojenectví s koaliční vládou. Ta by mohla jít do kytek.

Bylo by zvláštní, kdyby chytrý politik Dolínek neměl toto domyšleno. Spíš však s podobným scénářem počítal. Anebo chtěl jen poškádlit Hamáčka? Poněvadž v koaličním táboře se sběrem podpisů podle očekávání pohořel a Filip může být klidný.

Pokud je ale pro autory komentářů neposedná sociální demokracie živnou půdou, pro voliče hry a intriky v jejích útrobách mohou být důvodem, proč nad ní zlomit hůl.

Autor působí na Masarykově demokratické akademii (blízké ČSSD).