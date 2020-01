Vyhrát v závodě, do kterého se nikdo jiný nepřihlásil, to není zrovna terno. I když v případě vstupu na telekomunikační trh v České republice to platit nemusí. Dá se tak soudit alespoň podle nářků na příliš drahá mobilní data a při pohledu na zisky dosavadních operátorů. Komentář Praha 6:29 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Ti by si měli navzájem konkurovat. Pohled do jejich nabídky ale může svádět k tomu, že se o to příliš nesnaží. Vypadá to na to, že je k tomu nastavená pravidla a dohlížení na jejich dodržování ani nenutí. Nepředstavuje to zrovna motivaci zúčastnit se soutěže o mobilní sítě nové generace, a stát se tak čtvrtým operátorem na relativně malém trhu.

Petr Hartman: Levnější a rychlejší mobilní data budou, jen se neví kdy

Prý se do ní nepřihlásila žádná velká zahraniční firma. Pokud to byla pravda, asi nechtěla jít do marného boje se zavedenými hráči. Za stávajících „konkurenčních“ podmínek by očekávaný zisk nemusel být takový, aby se do nejistého podniku pustila. Superministr Karel Havlíček (za ANO) si myslí, že je lepší takovouto soutěž předčasně ukončit. Zároveň by podle něj na ni neměl stát rezignovat.

Kdyby tomu bylo naopak, potom by těžko Andrej Babiš (ANO) vysvětloval veřejnosti, proč si musela pořizovat nové televizory, nebo alespoň set top boxy. Přechod na jiný typ televizního vysílání byl totiž zdůvodněn právě uvolněním prostoru pro nástup ještě rychlejšího internetu. Takže soutěž bude. Uvidíme, jaké podmínky v nich stát nabídne, aby zajistil hojnější účast.

Zásadní problém a prodleva o čtyři dny

To už může být jedno Jaromíru Novákovi. Ten byl totiž odvolán z funkce ředitele Českého telekomunikačního úřadu. Prý jeho instituce dostatečně nereprezentuje zájmy daňových poplatníků. Projevit se to mělo mimo jiné právě v podmínkách soutěže na mobilní sítě nové generace. S ní očekávaný příchod dalšího operátora by měl tuzemský telekomunikační trh spasit. Alespoň tomu věří politici.

O nižších cenách mobilních dat už jsme slyšeli v minulosti. Přesto se dosud neobjevily. Proto Andrej Babiš vydával za úspěch například neomezená data, která vloni přes léto nabízel jeden mobilní operátor. Akce skončila a zákazník musel později za jejich zachování pochopitelně zaplatit. Otázkou, na kterou nelze dát jednoznačnou odpověď, je, jestli by při existenci čtyř operátorů byla cena nižší? Politici tomu věří.

V 21. století tato věc zajímá velkou voličskou skupinu. Proto je potřeba u nich vyvolat dojem, že se o to ministři intenzivně snaží. Například tím, že se nespokojili s rezignací šéfa Českého telekomunikačního úřadu ke konci ledna, ale na vládě ho odvolali okamžitě. Patrně by prodleva o čtyři dny představovala zásadní problém v cestě za ještě rychleji přenášenými a hlavně výrazně levnějšími daty.

Autor je komentátor Českého rozhlasu