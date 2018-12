V prosinci obvykle sněží. Navzdory Ťokovi

„Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel,“ citovala ČTK ministra Ťoka.

Jak ale plyne z meteorologických záznamů ze stanice v Přibyslavi, na Vysočině není v první polovině prosince sněhová nadílka nijak výjimečná.

Mezi roky 1961 až 2017 tu více než 15 centimetrů sněhu napadlo celkem jednadvacetkrát, tedy v 37 % případů. A v jedenácti případech tu takový sníh napadl i na konci listopadu.

Pro připomenutí: provoz na dálnici začal kolabovat ve středu 12. prosince odpoledne, a to po hustém sněžení. Dálnice D1 na Vysočině byla celou noc i ve čtvrtek ráno sjízdná jen s velkými problémy. Někteří řidiči na dálnici strávili celou noc.

Samotné opravy úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu, stavba ale nabrala několikaměsíční zpoždění.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí 17. prosince uvedlo, že kvůli zpoždění smlouvu se sdružením TGS Joint Venture (tvořeným českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy) ukončí.