Dálnice dělají Babišovi starosti

Přestože se prezident Miloš Zeman navezl ve svém vánočním poselství do kdekoho, jednomu námětu se vyhnul. Ocenil vznik vlády ANO a ČSSD jištěné ve Sněmovně komunisty, avšak k práci jejích jednotlivých členů se nevyjadřoval. Byla to škoda. Nemohl by totiž přehlédnout některé slabší kousky.

