Politici se snaží kolaps na D1 hodit na kamiony

Potom se těžko udržuje silnice průjezdná. Stačí jeden, dva uvízlé kamiony a na dálnici z Prahy do Brna prožijete klidně i čtrnáct hodin. Frustrované řidiče asi tentokrát žádný politik nebude častovat výčitkami o zpovykanosti.

Buď dokončíte opravy D1 u Humpolce do pondělí, nebo o zakázku přijdete, pohrozil ministr Ťok firmě Číst článek

Naopak se politici snaží ukázat veřejnosti, že jsou akční a kalamitám na dálnicích rychle zabrání. Dokonce o tom mluvili ve sněmovně. Recept je podle nich jednoduchý. Kamiony nebudou smět předjíždět.

V některých krizových momentech to možná pomůže. I když na zapadané a kluzké dálnici si to v drtivé většině jejich řidiči netroufnou. Pokud ano, často špatně dopadnou. V ten moment by měla být nepojízdná vozidla pokud možno rychle odtažena.

Tím se dostáváme patrně k hlavnímu problému, proč lidé museli trčet v koloně mezi Prahou a Brnem zhruba půl dne. Jde o opravu části dálnice. Ta se nestihla před nástupem zimy ve stanoveném termínu.

Řidiči jako hromosvod?

Ke kamionům blokujícím provoz se tak nešlo jednoduše dostat. Až do zmiňovaného kolapsu liknavá práce na dálnici zodpovědným politikům a úředníkům příliš nevadila. Najednou přitvrdili a prohlašují, že musí být všechno hotovo do začátku příštího týdne.

Naplňují tím tradiční model. Nechat věci nějak plynout a více se o ně zajímat až v momentu, kdy nastane kolem nich veřejný rozruch. Když utichne, pozornost zase napřít jinam. Platí to o způsobu rekonstrukce silnic a dálnic, o jejich údržbě, nebo například o dostatku odstavných ploch pro kamiony.

O všech těchto věcech jsme už slyšeli mnoho slov, ale viděli málo konkrétních činů. Výsledkem je na desítky hodin zablokovaná dálnice mezi Prahou a Brnem při prvním hustším sněžení.

To nevyřeší pouze zákaz předjíždění kamionů, byť se to snaží politici vnutit veřejnosti. Jejich řidiči sice mohou být snadným a pro část veřejnosti i přijatelným hromosvodem. Pozornost by se však měla upřít především na ty, kdo si léta nedokáží poradit se smysluplnou opravou silnic a s regulací provozu nákladních automobilů na nich.