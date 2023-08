Je docela zvláštní poslouchat právní zástupce bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak přiznávají, že jejich klient vlastně minulé volby prohrál. To ale přesně udělala Alina Habbaová před budovou soudu, kam se Trump dostavil, aby byl seznámen s letos už třetí trestněprávní žalobou, které bývalý prezident čelí. Praha 16:30 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump se účastní večeře v Oakland County GOP | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

„Myslím, že všichni byli vyrozuměni o tom, že volby prohrál, ale to neznamená, že nedostával i jiné rady,“ řekla přímo právnička.

Matěj Schneider: Další žaloba na Trumpa značí, že příští volby v USA budou o těch předchozích

Zmíněná třetí žaloba míří právě na Trumpovo počínání v týdnech po volbách roku 2020. Je výsledkem téměř roční činnosti zvláštního vyšetřovatele amerického ministerstva spravedlnosti Jacka Smithe. Ten v textu žaloby výrazně zdůrazňuje, že v ní nejde o kriminalizaci toho, co Trump po volbách říkal, byť třeba věděl, že o výsledcích a volebních podvodech neříká pravdu.

Smith zdůrazňuje, že v rámci americké silné ústavní ochrany svobody slova si Trump může v tomto ohledu říkat, co chce. Stejně tak mu právní řád umožňuje volební výsledky oficiální cestou rozporovat. Což také Trumpův tým dělal. Opakovaně. A vždy neúspěšně…

Trumpovo vědomé lhaní tu tak poskytuje jen kontext pro jeho závažnější činy. Těmi jsou v tomto případě přímé snahy zvrátit výsledek voleb především v podobě verbování takzvaných „falešných volitelů“, případně pokusů o to protiprávně zastavit oficiální certifikaci volebních výsledků.

Z jednoho takového pokusu vyplynula i pro celou žalobu nejsignifikantnější hláška „jsi příliš poctivý“, tak si měl Trump stěžovat svému viceprezidentovi Miku Pencovi, který odmítal jeho návrhy jako neústavní.

Boj za voliče

Žaloba je stejnou měrou vítaná a hrozná. Na jednu stranu je dobře, že legalitu Trumpova povolebního počínání zhodnotí soud. Ostatně jestli si bývalý prezident skutečně kdy myslel, že je v právu, měl by i on sám ocenit možnost to oficiálně dokázat. V tomto ohledu je spíše škoda, že něco takového přichází až teď, po více než dvou a půl letech.

Hrozivý výhled je proplétání této kauzy, která jde k samému jádru legitimity minulých prezidentských voleb, s kampaní na ty příští. Trump čelí dvěma dalším žalobám, které už se rozběhly dříve. Ani tyto soudní procesy se ale nestihnou naplno rozjet dříve než do chvíle, kdy už bude velmi pravděpodobně jasno, kdo vyhraje republikánské primárky. A v tuto chvíli to vypadá, že Trumpa nikdo nemá šanci porazit.

To by znamenalo, že předvolební kampaň příští rok bude jakýsi návrat do minulosti. Místo toho, aby ve volebních místnostech Američané řešili, jak se vydat kupředu, budou hlavním volebním tématem předchozí prezidentské volby. Jednomu kandidátovi bude hrozit vězení a jeho největší motivací pro to, aby se navrátil do úřadu, pro něj může být i možnost se z pozice prezidenta pokusit provést skutečně husarský ústavní kousek: udělit sám sobě milost.

Donald Trump rád všechny žaloby, kterým čelí, rámuje jako boj za své voliče. Žalobám vlastně nečelí on ale veškeré jeho voličstvo a on je jejich chrabrý bojovník. Skutečnost je taková, že příští rok naopak bude Trump velmi pravděpodobně prosit své voliče, aby mu zachránili kůži. On své voliče bude potřebovat daleko více než oni jeho.

Autor působí na serveru voxpot.cz