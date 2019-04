Kdeže loňské sněhy jsou? Na Ťokově rezignačním lejstru

Teprve pak kolegové z vlády, kteří do činnosti ostatních resortů mnoho nevidí. Pokud nejde o nějaké do očí bijící záležitosti, včetně důvodného zatčení policí přímo za ministerským stolem.

A kvalitu těžko posuzovat i podle délky úřadování, někdo obratný se třeba udrží v čele resortu celá léta, ač za ním zůstává brázda jen mělká. Nicméně takto nahlíženo by měl být nestraník, ale hnutím ANO podporovaný Dan Ťok ministrem spíše dobrým, když funkci zastává už ve třetí vládě a dohromady pátým rokem.

Je tedy nejdéle sloužícím ze všech sedmnácti, ano slyšíte dobře, i když někteří působili jen jako kratinká výpomoc – tedy sedmnácti ministrů dopravy samostatné České republiky.

Z musu a pak v loužičce

A značná část občanů Ťoka znala nikoli jen podle neobvyklého příjmení ještě před prvým sněžením uplynulé zimy nad vysočinskou částí dálnice D1.

Působil také na veřejnost jako profík, řediteloval ostatně šest let společnosti Skanska a zdál se být inteligentním technokratem. Bez pejorativního podtextu. Ale měl ovšem postupem času různé odpůrce a kritiky a vypadalo to, že se mu po rozličných politických nechutnostech posledních dvou let Sobotkovy vlády nebude chtít pokračovat.

Zvlášť při vidině, že se bude nový kabinet, už Babišův, muset aspoň trochu opírat buď o okamurovce nebo komunisty. U nichž sice Ťok v dávných letech byl, ale zřejmě bez stínu leninské víry a více méně z musu, když chtěl uspět coby mladý konstruktér. KSČM také Ťokem předloni nahlas vyslovený odpor vůči povolební spolupráci nezapomněla a při každé příležitosti mu v této loužičce máchala s gustem čenich.

Největší díl kritiky ale přicházel od laické i expertní veřejnosti za hlemýždí tempo rekonstrukce D1 a přešlapující či dokonce nezapočatou výstavbu dalších komunikací. Přičemž spravedlivě připomeňme, že mnohé Ťok zdědil po předchůdcích a že četné komplikace pocházejí i z legislativy. Na což se však zase nejde vymlouvat věčně.

Zapomenout na dvojku

Ťok nedělal dojem, že ho život v politice těší, ale utíkat od rozehrané partie mu také nepadlo. Premiér ho občas trochu kritizoval, občas ho podržel, pak mu zase vyčetl, že ne dost prodává své úspěchy a tak dále.

A snad mu Ťok dokonce imponoval. Ale jestliže opakovaně nabízel rezignaci (hlavně v souvislosti s dálnicí Praha-Brno), nakonec se Babiš rozhodl ji přijmout. Třeba i proto, aby se poněkud odsunulo stranou, jak dvojka hnutí ANO pan Faltýnek údajně dělal kroky za Ťoka v otázce mýtného.

K čemuž si vzal sám mandát a nějak o tom neřekl ani ministrovi, ani šéfovi ministrů. Samozřejmě zároveň svému stranickému. Neboť kauza Kapsch předsedu vlády rozhodně netěší. A Ťok v ní podle všeho nehrál zápornou roli.