Dana Němcová - žena víry

Jsou lidé, po jejichž odchodu náš smutek utěší, když si uvědomíme, jaké štěstí bylo být s nimi na světě. Tak to mám i s Danou Němcovou, která nás, skoro symbolicky, opustila den po Velikonocích. Jak by si je právě ona mohla nechat ujít? V záplavě vděčných vzpomínek na její statečnost, toleranci a ochotu pomáhat druhým lidem se trochu pozapomnělo na to hlavní, kým byla: ženou víry.

Praha 16:30 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít