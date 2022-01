Evropská unie potřebuje reformy

Čímpak jsme se v uplynulém roce v politice nejvíce zabývali? Doma to byly volby, podzimní vlna epidemie covid-19, peripetie při sestavování nové vlády, růst cen energií a inflace. V zahraniční politice jsme sledovali odchod vojsk NATO z Afghánistánu, migrační krizi na běloruských hranicích a v poslední době hrozbu další ruské agrese vůči Ukrajině. Komentář Praha 6:30 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká republika bude půl roku předsedat Evropské unii | Zdroj: Unsplash

Blíží se však také české předsednictví Evropské unie a příležitost napravit ostudu z minula, kdy jsme to chtěli Evropě osladit a nasolili jsme sami sobě svržením vlády.

Máme-li tentokrát uspět a využít ohromnou příležitost, která se pro naši zemi nabízí tím, že budeme půl roku stát v čele Evropy, musí nová vláda revidovat prioritní témata českého předsednictví připravená vládou předchozí a přizpůsobit je vlastním prioritám a nové situaci.

Od roku 2020, kdy se o obsahové stránce našeho předsednictví začalo diskutovat, se mnohé změnilo. V Německu nastoupila vláda Olafa Scholze, která se netají záměrem prohloubit evropskou integraci například posílením pravomocí Evropského parlamentu.

A nejen to. Krátce před Vánocemi zveřejnili francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi poselství k reformě rozpočtových pravidel a ke snížení zadlužení Evropské unie.

Kam chce česká vláda plout?

Francie bude předsedat Unii v prvním pololetí roku 2022 a oznámila, že hodlá k tomuto tématu svolat v březnu zvláštní summit a zdá se, že hlavním předmětem jeho jednání má být reforma fiskálních pravidel.

Je to citlivé téma, protože zejména severské státy a Německo se brání jejich rozvolnění z obavy, že by vedlo k dalšímu zadlužování některých jižních států. Podle prezidenta Macrona jsou však tato pravidla nepřehledná a svazují ruce politikům, kteří se snaží snižovat zadlužení svých zemí podporou vyššího ekonomického růstu.

Česká vláda do předsednické role vstoupí do rozvířené vody, v níž bude moci manévrovat, jen pokud bude mít jasno, kam chce plout. Pro pětikoalici, která nemá ve vztahu k evropským záležitostem jednotnou politiku, to bude nesnadné. Bude také muset učinit ošemetné rozhodnutí, zda se připojí ke kverulantským státům jako je Polsko a Maďarsko, které další integraci unie jednoznačně odmítají, nebo zda zamíří jiným směrem.

Krize, jimiž jsme prošli a procházíme, hrozby, jimž čelíme a budeme čelit, nám ukazují, že se s nimi nedokáže vypořádat žádný jednotlivý stát, který hraje jenom sám na sebe. Dnes více než dříve potřebujeme Evropskou unii jednotnou, schopnou postavit se ve své zahraniční a bezpečnostní politice globálním kolosům, které neskrývají světovládné ambice.

Potřebujeme unii energeticky a technologicky soběstačnou, jejíž vnitřní trh s jasnými pravidly dokáže zajistit hospodářský růst a prosperitu.

Budeme mít půl roku na to, abychom k tomu svým dílem přispěli. Nepromeškejme to.

Autor je filozof a pedagog