Volební výsledek jedné z favoritek na postup do druhého kola, profesorky Danuše Nerudové, překvapil téměř každého včetně jí samotné. Navzdory očekáváním nedosáhla ani na 14 procentních bodů a ve volebním poli skončila hluboko jak za vítěznou dvojicí Pavel-Babiš, tak za (nejen) vlastními očekáváními. Komentář Praha 16:31 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danuše Nerudová ve volebním štábu | Foto: Lucy Ha | Zdroj: Reuters

Otázku, co vlastně může člověk, který na několik měsíců intenzivně vstoupil do veřejného povědomí a zanechal v něm bezpochyby důraznou stopu, dělat dál, se teď nad Nerudovou vznáší s nejvyšší možnou mírou intenzity. A to i proto, že určitých kariérních vrcholů už vlastně Danuše Nerudová dosáhla tím, že v nezvykle mladém věku stála v čele brněnské Mendelovy univerzity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Co dál s Danuší Nerudovou?

Jak už bylo několikrát řečeno: Nerudová ve volbách pohořela. Na tiskové konferenci sama několikrát zdůraznila, že se záměrně obklopila mladým týmem, který nemá s politikou zkušenosti. Jakkoliv mohla tato sázka na „mladé a nezkušené“ působit sympaticky, má i svou stinnou stránku.

A její důsledky jsme mohli vidět právě v zisku pouhých 14 procent hlasů. Nerudové tým jako by nedokázal od začátku počítat i s tou variantou, že se ve sluncem zalité kampani mohou začít objevovat vážné trhliny. Zvlášť když vycházejí z reálného problému, jakým skandály na Mendelově univerzitě za Nerudové rektorování byly a jsou.

Co dál Nerudová umí?

Nerudová už v sobotu, během sčítání hlasů, deklarovala, že hodlá zůstat ve veřejném životě. Její program na následující dny je jasný a dala ho hned transparentně všem k nahlédnutí. Je správné, že bez okolků ihned podpořila Petra Pavla a hodlá s ním trávit část kampaně. Nejedná se o pouhé gesto, ale o aktivní spoluúčast na programu.

Klíč ke druhému kolu? Velká města. Tam musí Pavel a Babiš lovit hlasy, i když je těžké se k nim dostat Číst článek

Byla to právě Nerudová, kdo trávil mezi lidmi hodně času – v intenzitě tohoto jí konkuroval snad jen Babiš. Vedla kontaktní kampaň a cílila v ní i na mladé lidi, využívala při tom jiné postupy než Pavel, neustále akcentující „klid a řád“.

I když nebyl Nerudové zisk takový, jak se čekalo, její role po boku Petra Pavla bude nyní důležitá a je dobře, že si to sama uvědomuje.

Pavlovu kampaň je totiž třeba rozhýbat i trochu uhladit a zacílit směrem, kterým doteď příliš nepůsobil. Ekonomické a sociální problémy nejde ignorovat, vládu bude třeba kritizovat, protože si to v mnoha oblastech skutečně zaslouží, a Babiše neustále opravovat. I on přece nese za současnou tristní situaci podíl viny.

A v tom všem byla doposud Nerudová lepší než Petr Pavel, především pak v závěru kampaně, kdy se trochu oklepala ze skandálů a konfrontací.

Jaké bude další působení Nerudové po volbách, to se uvidí. Pro kandidáty a kandidátky, kteří neuspěli v takto exponovaných volbách, tu moc místa není. Tradičně se část z nich odklidí do Senátu – jenže příběh Marka Hilšera nebo i Pavla Fischera by měl Nerudovou varovat. Ten první v něm totiž bezesporu „zfotrovatěl“ a ztratil se. Jak Nerudové možný potenciál posouvat a využít, určitě přemýšlejí i vysoce postavení politici.

Problém ale může být, že oblasti, ve kterých se Danuše Nerudová doposud profilovala – školství, akademie, manažerské řízení velké instituce – se nakonec staly těmi, které ji srazily na oněch zmiňovaných 14 procent. Co dál Nerudová umí, zatím úplně nevíme.

Politický potenciál neúspěšná kandidátka ale má – jen ho musí sama s rozvahou promyslet. To proto, aby se účast v prohraných prezidentských volbách nakonec nestala tím jediným, čím se v politice proslavila.

Autorka je komentátorka serveru A2larm