Daří se ti? Budeš platit

Není to poprvé, co má hokejový Chomutov finanční problémy. Před rokem se spekulovalo o prodeji extraligové licence, teď jsou tu zase zpožděné výplaty. Kapitán Michal Vondrka podal na severu Čech výpověď, klub tvrdí, že dluh uhradí. Vše bude řešit smírčí komise hokejového svazu. Ale co vyřeší? A kde je začátek celého problému? Nejspíš v tom, že za úspěch se prostě platí. Chomutov 9:10 2. srpna 2017

Komise nevyřeší nejspíš nic, protože je to takový spor - nespor. Michal Vondrka logicky zvednul prst a poukázal na to, že mu klub dluží. Liší se počet platů, o kterých obě strany „sporu“ mluví. Jenže se zdá, že není moc co řešit. Generální ředitel klubu Karel Adamík nic nezastírá. Ano, dlužíme. Ano, zaplatíme. Bude to včas a extraliga ve městě ohrožená není. Michal Vondrka zase nechce mediální humbuk. V Chomutově chce zůstat, jen se mu prostě pochopitelně nelíbí, že nedostal zaplaceno. Peníze budou, jen později.

Co tedy bude řešit smírčí komise? Asi není třeba Chomutov s Vondrkou usmiřovat, na to už jsou obě strany dostatečně dospělé. A je vysoce pravděpodobné, že útočník své peníze dostane. Smírčí komise tak, troufám si odhadnout, moc práce mít nebude. Příslib platby a nashledanou. Ani Vondrka nechce do onoho rozhodnutí nic komentovat. To je také logické. Za pár let, co jsem slyšel Vondrku mluvit a veřejně vystupovat, si nedovedu moc představit, že by třeba zvýšil hlas. Na to mi přijde moc hodný. V dobrém slova smyslu.

Nemyslíš, zaplatíš

Připomíná to kampaň Ministerstva dopravy, která upozorňovala na nepozornost a laxnost za volantem. Nemyslíš, zaplatíš – to si teď mohou říkat právě v Chomutově. Nemyslíš = v extralize dojdeš až do semifinále, a to stojí peníze. Zaplatíš = úspěch s sebou přináší další náklady, cestování během play off a bydlení není zadarmo, k tomu prémie pro hráče.

A tak jste si mohli přečíst následující větu: „Hokejový klub Piráti Chomutov má do konce června splatit městu více než dvanáctimilionový dluh. Vedení klubu teď ale žádá zastupitele o odklad. Úspěšná sezona, ve které chomutovští hokejisté vypadli až v semifinále extraligy, totiž klub ekonomicky vyčerpala. Na splacení dluhu nemá peníze.“

Tučně zvýrazněná věta až bije do očí. Ale jak z toho ven? Kdo chce jen tak stát u zdi, moc neplatit a proplouvat extraligou, může doufat v účast, v tomto ohledu, kouzelném předkole play off. V základní části 52 zápasů, pak tři prohry a na dovolenou. Úspěšnější si za dobrou sezonu připlatí, neúspěšní zase trápí další zápasy v play out, nedej bože v baráži. A to také leze do peněz.

A tak si kluby musí vybrat. Buď sportovní úspěch spojený s možným finančním vyčerpáním, nebo klidný střed tabulky s ideálním „načasováním“ formy na předkolo play off. Ale to už je také kumšt. Nadšený extraligový fanoušek tak může jen doufat, že se jeho tým žene za vítězstvím za každou cenu a podobné kalkulace jsou jen výmyslem.

Ano, úspěch něco stojí. Ale lepší by bylo, kdyby to stálo peníze předem, a ne až po úspěchu nahánět majitele klubu se složenkou. I když univerzální poučka to také není, koukněte na fotbalovou Spartu. Předem zaplatila za posily pár peněz, teď se třese, aby smazala dvougólové manko z úvodního zápasu třetího předkola Evropské ligy a vůbec poháry hrála. A tam by v případě postupu vydělala asi víc peněz než Chomutov postupem do semifinále hokejové extraligy.