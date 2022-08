Atentát – ani ve válce se nesmíme vzdávat lidskosti vůči nepříteli

Před nedávnem jsem v jednom komentáři psal o nebezpečném učení Alexandra Dugina, které považuji za ruskou verzi fašistické ideologie. Nevím, jak blízko má tento člověk k Vladimiru Putinovi, ale myšlenky odpovídají tomu, co zaznívá z projevů ruského vůdce. V tomto smyslu jistě nese jistou odpovědnost za nespravedlivou válku, kterou jeho země vede proti Ukrajině. Komentář Praha 16:30 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vyšetřovatelé zkoumají místo činu, kde byla zavražděna Darja Duginová | Foto: Investigative Committee of Russia | Zdroj: Reuters

Nemám k němu sebemenší sympatie a vadí mi, když se o něm mluví jako o filosofovi, protože podle mého přesvědčení je to, co učí, v rozporu s etickou dimenzí této disciplíny. Z filosofického hlediska je tato ideologie, bez ohledu na to, z jakých zdrojů vychází, zajímavá jen jako exemplář pokřiveného způsobu uvažování.

Přesto mě zpráva o tom, že jeho dcera Darja 20. srpna 2022 zahynula při bombovém atentátu, nijak nepotěšila. Sice i ona se údajně podílela na propagandistické kampani svého otce, čímž nesla podíl na rozdmycháváni nenávistných vášní proti Ukrajině a proti Západu a tedy i spoluvinu.

V civilizované demokratické zemi by možná patřila před soud, ale ani její postavení a ani její činnost z ní nedělají legitimní cíl bombového útoku.

Ten lze v nepřátelském státě ospravedlnit pouze v případě, že je namířen proti příslušníkům ozbrojených složek nepřátelského státu, armády, policie, tajné služby nebo občanské milice.

Nikoli proti civilistům. Ti se mohou stát oprávněným terčem jenom v domácím odboji, pokud jejich kolaborace s okupační mocí nebo diktátorským režimem představuje přímé nebezpečí pro obyvatelstvo nebo pro samotné odbojáře. Věřím, že ukrajinské diverzní jednotky takto nepostupují.

Z úcty k životu

K atentátu na Duginovou se ústy bývalého poslance Ilji Ponomarjova přihlásila ruská organizace Národní republikánská armáda. Jiní hovoří o tom, že může jít o operaci ruských tajných služeb, spekuluje se o tom, že mohlo jít o mafiánské vyřizování účtů a ruská policie tento čin hbitě připsala Ukrajincům.

To je verze nejméně pravděpodobná, protože v takových případech, jak víme z minulosti, je úkolem těchto policejních složek odhalit toho, koho jim určí politické vedení státu. A tomu se právě hodí přisoudit tento čin svým momentálním nepřátelům a využít jej ve své válečné propagandě. Rychlost, s jakou tak činí, mou nedůvěru jen prohlubuje.

Je ještě jedna věc, kterou je třeba v této souvislosti připomenout: ani ve válce se nesmíme vzdávat lidskosti vůči nepříteli a máme dbát zásad a pravidel, která z ní plynou. Zabíjet nepřátele lze ospravedlnit jedině nutností ochránit život svůj a životy druhých. Tedy z úcty k životu.

Smrt nepřítele, který páchá zlo tedy může být za těchto okolností úlevou, ale není to nic, z čeho bychom se měli radovat. Teprve když válka skončí a obnoví se spravedlnost, nastává čas vyhrazený pro radost.

Autor je filozof a pedagog