Druhou debatou zastavil Trump krvácení. Žádnou strategii ale neukázal

V rychlém průzkumu televize CNN sice jako vítěz mezi diváky vyšel demokrat Joe Biden v poměru 53 ku 39 procentům, ale Trump udělal výrazně příznivější dojem než v debatě první. Je to určitě také tím, jak nízko je Trumpova laťka. Vždyť i v této debatě se dopustil pořádné porce lživých a absurdních výroků. Na to si ale všichni zvykli. Trump je prostě Trump.

Důležité bylo, že se choval disciplinovaně, klidně, hovořil k věci a povedlo se mu několik dobrých úderů na solar plexus vyzyvatele. Donutil například Bidena k výroku, že jeho plánem je vyfázovat těžební průmysl. Řečeno jednoduše: skončit s ropou a přejít na bezuhlíkovou ekonomiku zhruba v letech 2035 až 2050.

Jedna věc je, že většina expertů, ekonomů a mnoho korporací to považuje za dobrý nápad, který Spojené státy technologicky posune do vyšší ligy. Druhá věc je, že taková prohlášení mohou od Bidena odradit středopravicové voliče, kteří si nakonec mohou říct, že plány jsou to příliš riskantní, drahé a utopické. Výsledek se dozvíme brzy. V Americe už odvolilo víc než 50 milionů voličů, odhadem možná dokonce třetina celkového počtu, a hlasování skončí v úterý 3. listopadu.

Šance stále existuje

Trump v průzkumech hodně zaostává. Podle respektované organizace 538 měl v závěru týdne Biden 87procentní šanci vyhrát, šance Trumpa byla 12procentní a jedno procento připadalo na remízu, tedy 269 volitelů pro každého kandidáta. Co to znamená? Když si hodíte kostkou, máte velmi zhruba stejnou šanci, že vám padne šestka, jakou má Trump vyhrát volby, čili nevelkou, ale pořád ještě představitelnou.

Dá se říct, že Trump svým debatním výkonem zastavil krvácení. Ale navzdory změně stylu nebyla v jeho výkonu patrná žádná strategie. Jediné téma, které Trumpovi dnes pomáhá, je ekonomika, kde mu důvěřuje víc Američanů než Bidenovi. Trump ale nedokázal toto téma dobře komunikovat. Ohledně zvládání pandemie – ta je jeho zatím rozhodující slabinou – si sice vedl docela zdatně, ale v závěru kampaně se musí soustředit jen a jen na tři věci: ekonomiku, ekonomiku a ekonomiku.

Debata byla poslední platformou, ze které mohl najednou oslovit desítky milionů lidí. Taková šance se už letos opakovat nebude. Prezident tedy musí hlavně doufat, že všechny průzkumy jsou katastrofálně chybné a že se dostaví nějaký skandál nebo výrazná zdravotní indispozice, která by Bidena fatálně oslabila. Jinými slovy, přes dobrý debatní výkon teď už Donald Trump není pánem svého osudu.

Autor působí na New York University Prague