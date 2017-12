Demise úspěšné vlády

Pokud jde o koaliční hašteření, ve srovnání s tím, jak to vypadalo u Topolánka či u Nečase, se v Sobotkově vládě potkali gentlemani, kteří si pouze zlehka okopávali kotníky. Vláda pak důstojně vycházela i s opozicí a obecně působila dojmem, že je zde pro lidi.

V dobrém na Sobotkovu vládu vzpomíná i Andrej Babiš, který se nechal slyšet, že "kdyby někdo před krajskými volbami neporadil panu premiérovi Sobotkovi, že hnutí ANO je nepřítel a já ten největší, jsem přesvědčen, že jsme mohli spolu s ČSSD pokračovat dál."

Analýza voleb mimochodem ukázala, že Babišovo ANO sice nebude pokračovat s ČSSD, ale bude pokračovat s jeho voliči. Těm se Sobotkova koalice zamlouvala, nicméně usoudili, že větší užitek je v ní z Babiše, než ze Sobotky. Proto měli voliči ČSSD premiérovi za zlé, že Babiše z vlády vyštval.

Subjekt, co se přežil a nemá budoucnost

ČSSD si po volebním debaklu namlouvá, že doplatila na to, že se neuměla pochválit a prodat své úspěchy. Ve skutečnosti za úspěchy vděčila Babišovu tahu na branku, na který sociální demokraté neměli žárlit, ale naopak je mělo napadnout, že vydělají na tom, když se ho budou držet a svezou se s ním do další vlády.

Problémem zavedených stran ovšem je, že si o sobě moc myslí, přeceňují se, chybí jim smysl pro realitu. ČSSD není jenom stranou, které došly důvěryhodné tváře.

Je i stranou, která voličům nemá co nabídnout, respektive to, co jim nabízí, tedy jakýsi snesitelný, únosný či vlídný kapitalismus, najde volič i jinde, například u Babiše.

Octnout se v opozici je pro ČSSD, coby klientelistickou stranu, která už nemá co klientům nabídnout, konečná. Nepomůže ani vrátit se ke kořenům, tedy slibovat pracujícímu člověku socialismus. Na to už je pozdě, anebo brzy.

Bohuslav Sobotka a tým, který mu radil bojovat s Babišem, učinili ČSSD stranou, kterou nikdo nepotřebuje, za kterou je náhrada, čili stranou, které není škoda. Také je ale možné, že Sobotka pouze urychlil o nějaké 4 roky zánik politického subjektu, co se přežil a beztak nemá budoucnost.

Autor je komentátor Deníku.