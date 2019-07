Společně za demokracii aneb V čem by se Česku hodil Mikuláš Dzurinda

Mluvíme-li o předčasných volbách, je na místě připomenout jednu zkušenost ze Slovenska. Právě před 22 lety – na začátku července 1997 – se tam sešikovala pod vedením Mikuláše Dzurindy široká koalice, která rok na to odstavila od moci Vladimíra Mečiara. Byly to nejspíš nejdůležitější okamžiky ve vývoji samostatného slovenského státu. Komentář Praha 14:10 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Dzurinda | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na podzim 1998 sestavil Dzurinda, ve volbách těsně druhý právě za Mečiarem, vládu z osmi stran, která Slovensko vrátila z cesty do ruské náruče zpět do Evropy a provedla reformy, z nichž země žije dodnes.

Je to učebnicový příklad, jak se demokraté byli schopni spojit proti nebezpečnému autoritářství – Mečiar v té době provozoval na Slovensku něco jako státní terorismus včetně únosu prezidentova syna tajnou službou.

A že takové spojení nebylo vůbec jednoduché, vyprávějí pamětníci dodnes a dodnes mnozí zahrnují Dzurindu výčitkami.

Tato slovenská zkušenost nese trojí poučení: nebezpečí bylo tehdy opravdu velké a chápala ho velká část společnosti; opozice našla toho správného lídra – Mikuláše Dzurindu (a jeho pravou ruku ekonoma Ivana Mikloše). A za třetí – pravo-levé seskupení pěti stran zvané Slovenská demokratická koalice se začalo rodit už dva roky před volbami.

Bezzubá opozice

Přeneseme-li tyto podmínky do dnešního Česka, vidíme, že opoziční strany snad vůbec nevnímají vážné ohrožení demokracie, lídra nemají a budou-li volby dříve než v regulérním termínu na podzim 2021, propásly čas na případné spojování do volební koalice, která by mohla získat nejvíc hlasů.

ODS, TOP 09, KDU-ČSL, starostové a v trochu jiné pozici ani Piráti nemají dost politické představivosti a odvahy, ani mentální výbavu na víc než sněmovní příštipkaření, které je bezzubé proti útokům na demokratická pravidla a instituce.

Pro spravedlnost je potřeba říct, že ani v sousedních zemích si opoziční strany v podobné situaci nevedou lépe. V Maďarsku politickou bitvu o demokracii nadlouho prohrály – Viktor Orbán se změnou ústavy zabetonoval u moci a zavedl v zemi vládu jedné strany.

Ani v Polsku nevypadají vyhlídky zčásti spojené opozice nijak slavně: volby do Evropského parlamentu vyhrálo vládní Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského s rekordními 45 procenty a preference před podzimními parlamentními volbami má ještě vyšší. Opozice to prostě nezvládla.

Spolu za demokracii

Ani Slovensko určitě nezopakuje Dzurindův příběh úspěšného spojování z roku 1998. Šest opozičních stran nevytvoří jednu koalici před volbami do Národní rady v březnu 2020.

Velmi dobře si zatím vedou Progresívne Slovensko a Strana Spolu – tyto nové formace se spojily v únoru, což znásobilo jejich preference a kandidátka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová vyhrála prezidentské volby – to je pro sestavování budoucí vlády důležitá okolnost.

Jako koalice vyhráli volby do Evropského parlamentu a porazili přitom po 13 letech vždy vítězného Roberta Fica a jeho Směr. Nicméně nějaké větší uskupení – ještě i s novou strana exprezidenta Andreje Kisky a tradičními opozičními stranami – už se do jarních voleb nestihne. Důvody jsou přitom velmi podobné těm českým.

Tehdy před 22 lety napsal jeden ze členů velké Dzurindovy koalice: „Nespojujeme se na prosazování pravicových, levicových, liberálních nebo konzervativních principů, ale jen a jen na prosazování principů demokratických.“

Této pravdě dnes opoziční politici široko daleko nedorostli.

Autor je komentátor Českého rozhlasu