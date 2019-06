Rozměr protestu většině teprve pomalu dochází

283 tisíc lidí (podle analytiků T-Mobile) je sice obrovské číslo, ale zároveň mnohem nižší než součet voličských hlasů z podzimu 2017 pro koaliční strany. Plus ty, které dostaly vládu u vesla držící KSČM. Čili skoro dva a půl milionu. Někdo by řekl, že by se měl vzít v úvahu ještě další půlmilion pro SPD, čekající v záloze, ale to ani není třeba.

