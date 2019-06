Letná, Babiš a nelichotivý obraz České republiky v zahraničí

V České republice vládne miliardář a oligarcha, který vlastní média. Je podezřelý, že defrauduje unijní peníze a nechce bojovat se změnou klimatu. Lidem ale přidává, a tak ho podstatná část obyvatelstva postkomunistické země volí. Tak by se v kostce dal shrnout obraz, který zahraniční média za poslední týden předložila svému obecenstvu. Komentář Praha 19:12 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé, kteří dorazili do Prahy na nedělní demonstraci Milionu chvilek | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Je to obraz značně nelichotivý. Podporuje stereotypy o studenoválečné východní Evropě, která si teď chce nechat říkat Evropa střední.

Ke všemu se přidává ještě podezření demonstrantů shromážděných na Letné, podle nichž se Babiš údajně hodlá vydat cestou Rumunska a Polska v oblasti právního státu. Ničemu neprospívá ani Babišova instinktivní obhajoba v duchu maďarského premiéra.

Stejně jako Viktor Orbán i Babiš našel rychle viníka svých problémů ve filantropovi Georgi Sorosovi a Bruselu, který se mstí za český postoj k migraci. Šéf Strakovy akademie tak jen zbytečně prohlubuje stereotypy, které škodí celé naší zemi.

V zahraničí se člověk na vyzvání okolí musí chtě nechtě pustit do vysvětlování, které zavání částečnou obhajobou. Třeba že Benešová nic zatím neudělala, že demonstranti nemají plán B a jedinou cestou z dnešního marasmu by byly předčasné volby.

Sami s Maďarskem

Pokud by ale byl český premiér v oblasti politického PR v zahraničí tak šikovný, jako je v prostředí domácím, vše by bylo lehčí. Tak například mohl se klidně přihlásit ke klimatickému závazku Evropské unie na snižování emisí. Za prvé, slibem neurazí. Za druhé, nebylo by to poprvé, kdy by od závazku unijního summitu byla dlouhá cesta k reálným činům. Za třetí, vše by Babiš mohl prodat doma jako šanci pro tolik potřebnou modernizaci ekonomiky.

Česká republika by si pak bez bázně a hany mohla říci o unijní fondy na demontáž montoven založených na levné pracovní síle. Místo dovážení levné pracovní síly z Ukrajiny bychom mohli začít přecházet na výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Andrej Babiš také mohl prokázat pokoru. Místo okamžitého útoku na vnější auditory mohl ohlásit plán na rozprodej svého impéria, jmenování náhradníka v čele vlády do vyšetření všech podezření nebo alespoň nechat vše na patřičných úřadech.

Je to jeho horká hlava, prudká povaha a zahraničně politická nezkušenost, která nepřispívá naší pověsti v zahraničí. Tam totiž logicky získávají základní informace ze zpravodajských agentur, které se zabývají aktuálním děním. Není se co divit, že si všimly jak demonstrace, tak odporu vůči klimatickým cílům. Jsou to velké události a dějí se na pozadí běhu dějin.

Další velká příležitost k informování bude, až rozhodne unijní soud o žalobě na Českou republiku kvůli uprchlickým kvótám. Případně při dalším zablokování důležité unijní agendy.

Zatím v tom jsme i s jinými zeměmi. Rumunsko ale po uvěznění šéfa vládní sociální demokracie vyhlásilo s Bruselem příměří. Polsko se o příměří snaží. Brzy v tom můžeme být sami jen s Maďarskem. Což není radostná vyhlídka do budoucnosti.

Autor je komentátor Českého rozhlasu