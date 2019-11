Bude Milion chvilek za rok demonstrovat i proti opozici?

Mikuláš Minář na Letné znovu vyzval premiéra Andreje Babiše k rezignaci, pokud se nezbaví Agrofertu a taky neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Poprvé ale „rozdal“ úkoly i opozici. Té řekl, ať se do roka sjednotí a přijde s vizí, jak porazit Babiše. Na Letné tak zaznělo i známé do roka a do dne.

To je určitě významný posun. Až doteď se Minářův spolek, který se mezitím díky penězům od dárců profesionalizoval, snažil držet od opozičních politiků radši stranou, aby jeho demonstrace neměly punc dalšího opozičního boje, jen realizovaného mimo parlament.

To nyní padlo. Minář se s vedením opozičních stran sešel už před druhou demonstrací na Letné a právě tady jim tlumočil své požadavky veřejně. Opozice se tak vlastně nyní přidala k Babišovi, i ona zná své úkoly.

Stejně jako Babiš je ale nejspíš nesplní. Kromě Pirátů, kteří jsou v opozici, totiž ve sněmovně sedí hned čtyři opoziční strany, jimž se program poslední dobou zúžil na boj proti Babišovi: ODS, TOP 09, STAN a lidovci.

Půjde Minář do voleb?

Problém je, že ani jedné nepřinesl žádný velký úspěch. TOP 09, STAN i lidovci se v posledních sněmovních volbách sotva dostali do sněmovny a podle volebních průzkumů setrvale okupují kritickou pětiprocentní hranici.

ODS sice přežila sedmiprocentní volební debakl z roku 2013 a dokázala vyhrát i poslední volby v Praze, i její volební preference ale v posledních měsících opadly. Všechny tyto strany vyhlásily Babišovi „válku“, ve skutečnosti ale každá dál bojuje sama za sebe, i když taky mluví o „sjednocování“. ODS, v minulosti vládní strana, se nyní cítí jako automatický lídr opozice a spíš dál „čistí“ svou vlastní značku, než že by ji půjčovala ostatním.

STAN už v minulosti kandidoval s TOP 09, když letěla nahoru, jakmile ale začala padat dolů, radši se od ní odpoutal. A zkusil se spojit s lidovci, ti se ale pro změnu radši odpoutali od něj, když se podívali na jeho volební preference.

Lidovci si navíc stále dobře pamatují, jak to dopadlo, když se kdysi sjednocovali ve Čtyřkoalici. Ta kvůli personálním i programovým sporům nakonec společně nedošla ani ke svým prvním sněmovním volbám.

Problém pravicové opozice samozřejmě je její roztříštěnost i to, že postrádá charismatického lídra, který by oslovil 30 % voličů podobně jako kdysi Václav Klaus či Miloš Zeman a dnes Babiš.

Jenže to by se čtyři současné opoziční strany musely v podstatě rozpustit, spojit v jednu a dát si inzerát na šéfa, jemuž bude věřit víc lidí než Jiřímu Pospíšilovi, končícímu předsedovi TOP 09. Ten se v hitparádě politické popularity umísťuje z opozičních lídrů (kromě Ivana Bartoše) nejvýš. Bývá na 8. místě, hned za šéfem komunistů Vojtěchem Filipem.

To všechno se ale nejspíš nestane a i opozice zřejmě Mináře zklame podobně jako Babiš, který jeho požadavky odmítl jako „absurdní“. Otázka je, jestli pak Milion chvilek začne na Letné demonstrovat i proti ní. Možná se ale stane spíš něco jiného. Minář prostě zjistí, že to musí „zvednout“ sám, a půjde do voleb. Ostatně své mobilizační schopnosti si už vyzkoušel a navíc by to zase jednou bylo do roka a do dne.

