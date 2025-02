Demonstrace na Slovensku pokračují, vláda ale nikam neodchází

Slovní přestřelka premiérů Petra Fialy (ODS) a Roberta Fica (Směr) kvůli tomu, zda si na neformálním summitu EU něco řekli, nebo si jen podali ruce, neznamená nic pro vztahy obou zemí a národů. Zásadní dopad na ně ale má vývoj na Slovensku, který Fico ovlivňuje výrazně a který v zahraniční politice míří víc a víc na Východ, zvyšuje napětí ve společnosti, zhoršuje ekonomickou situaci tisíců rodin nebo způsobuje odchod nejen mladých lidí ze země. Komentář Bratislava 16:30 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Občanská odhodlanost a odpovědnost jsou pro evropský vývoj Slovenska podmínkou nutnou (ilustrační foto) | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Na páteční demonstrace Slovensko je Evropa přišlo ve více než 40 městech a obcích přes sto tisíc nespokojených Slováků. Byly tedy ještě mohutnější než ty před 14 dny a častěji na nich zazněly požadavky, aby odstoupil Fico i celá vláda.

Důležité je, že byly všechny zcela poklidné, přestože premiér i ministr vnitra mluvili opět v minulých dnech o pokusu o státní převrat.

Na začátku roku lidé na Slovensku významně pocítili dopady úsporného balíčku, který přijala kvůli ozdravení státních financí loni na podzim – tehdy také Směru významněji klesly preference.

Po vyšší základní sazbě DPH mnoho pracujících rodičů teď poprvé zaznamenalo na výplatních páskách, že se snížil daňový bonus na děti.

Tisíce rodin přišly o desítky až stovky eur, tj. několik tisíc korun. Experti konsolidační balíček kritizovali právě proto, že příliš zhoršuje situaci rodin a také přibrzdí ekonomický růst.

Traumatizovaná společnost

To vše, a také zjevná orientace zahraniční politiky na Rusko, Viktora Orbána a proti Ukrajině, slovenskou společnost traumatizuje. Poprvé od voleb na podzim 2023 a se také zmenšilo voličské jádro hlavní vládní strany Směr Roberta Fica.

Na druhou stranu se nerýsuje bezpečné politické východisko z takové situace: premiér obnovil křehkou většinu vládních poslanců v Národní radě a odvrátil odchod nespokojených lékařů z nemocnic.

Znamená to především, že není reálné očekávat předčasné volby – k jejich vyhlášení je potřeba buď 90 poslanců ze 150 k rozpuštění Národní rady, nebo její dlouhodobá nečinnost, pak může příslušné ústavní kroky udělat prezident.

Aby ani jedno nenastalo, to si Robert Fico vcelku pohodlně ohlídá. Jednak je to otázka jeho politického přežití – dnešní koalice už by vládní většinu nesestavila, jednak slovenská média upozorňují, že si teď volby nepřejí oligarchové v pozadí Směru. Ti mají na Slovensku výrazně větší vliv než například v Česku a slabá vláda jim znamenitě vyhovuje.

V Českém rozhlasu situaci popsala diplomatka a politička Magda Vášáryová: „Nastaly problémy s rozpočtem a zdražováním. Fico je také netrpělivý, chtěl by řídit celý svět, ale nikdo ho neposlouchá a na protestech se mu vysmíváme.“

Taková přesně byla i poslední demonstrace v Bratislavě, na které herec Robo Rod v žertu přivítal pučisty, pučistky i „pučíčatá“ v narážce na Ficovo strašení státním převratem.

Občanská odhodlanost a odpovědnost jsou pro evropský vývoj Slovenska a například i dobré vztahy se sousedy včetně Česka podmínkou nutnou, nikoli však postačující.

Aktuální vládní politika naopak strhává východního souseda do nejistoty, mírně řečeno.

Autor je šéfredaktor deníku Právo