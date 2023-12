Účast na protivládních demonstracích na Slovensku narůstá, Fico se ale o dialog nepokouší

Na 15 až 18 tisíc lidi se odhaduje účast na posledních protestech v Bratislavě. Kromě hlavního města se podobná shromáždění konala také v dalších více než deseti slovenských městech, včetně Košic a Banské Bystrice, a dokonce i v zahraničí, v belgickém Bruselu. Komentář Bratislava 6:29 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protivládní protesty v Bratislavě (19. prosince) | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Demonstranti nesouhlasí s kroky vlády premiéra Roberta Fica, především s připravovaným rušením Úřadu speciální prokuratury a s plánovaným snížením trestů za korupci. Ficův kabinet od svého nástupu vyměnil množství úředníků na ministerstvech a šéfů institucí, například policejního prezidenta.

Protivládní protesty se ve slovenských městech konaly už opakovaně, přičemž počet účastníků narůstá. Ficova vláda nereagovala žádnými ústupky ani pokusem o vedení dialogu.

Trochu to začíná připomínat situaci z roku 2018. Tehdy, krátce po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, zasáhly celé Slovensko mohutné demonstrace. Nakonec přinutily tehdejšího premiéra Roberta Fica odstoupit z čela vlády. Protesty byly i reakcí veřejnosti na celkovou situaci v zemi. Na Slovensku se proto dnes vyskytuje názor, že Fico se podobných demonstrací velmi bojí.

Sjednotit opozici

V souvislosti s událostmi z roku 2018 se ale dá očekávat, že tentokrát se Fico jen tak lehce nevzdá a počká si, až to demonstranty jednoduše přestane bavit. Vyčkáváním se mu ale může podařit sjednotit svoje odpůrce.

Něco, co se nepovedlo před letošními parlamentními volbami, protože každý ze stranických lídrů měl pocit, že má zaručený recept na to, jak volby vyhrát, a proto nikdo nebyl ochotný přistoupit na kompromisy.

To, co se podařilo v ČR, a sice vytvoření jakéhosi subjektu Antibabiš, jehož základem se stala koalice Spolu, se na Slovensku v podobě vytvoření spojenectví Antifico nepodařilo. I když soudržnost opozice dnes narušuje Igor Matovič, první záblesky jednoty jsou už patrné: a sice proto, že KDH mělo původně v úmyslu postavit vlastního prezidentského kandidáta, ale vzhledem k současné situaci oznámilo, že se tak nakonec nestane.

Právě prezidentské volby, které se budou konat na jaře příštího roku, budou představovat pro slovenskou opozici možnost složit jakýsi reparát za nepříliš povedené parlamentní volby z letošního září.

Bude to pro ni druhá šance jak uspět proti dobře fungující politické mašinérii Roberta Fica a jeho politické strany. Prezident má na Slovensku sice převážně reprezentativní úkoly, může se však stát důležitou protiváhou vůči vládě. Anebo také jejím komplicem.

Právě tento scénář hrozí, pokud by do prezidentského úřadu usedl současný předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini. Jeho ambice na nejvyšší úřad v zemi jsou dostatečně známé. Stejně tak ale i jeho sklon nedělat těm, co mají moc, přílišné problémy.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu