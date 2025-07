V Budapest Pride, pochodu sexuální rovnosti, šlo o daleko víc než jen o to, zda budou moci gayové a lesby v hlavním městě Maďarska veřejně demonstrovat za svá práva. Jsem přesvědčený – a mnohé tomu nasvědčuje –, že ze strany premiéra Viktora Orbána šlo přijetím ústavní novely o ochraně dětí, o test, jak může dál omezovat v Maďarsku demokratická práva. Komentář Praha 6:30 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti zákazu pochodu Pride v Budapešti (1. dubna 2025) | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

Test zásadní před jarními parlamentními volbami, které podle průzkumů po 16 letech u moci Orbán prohraje a bude muset předat vládu opozici. Tedy pokud dovolí, aby skutečné regulérní volby proběhly.

Luboš Palata: Demonstrativní účastí na Budapest Pride pomohli europoslanci víc Orbánovi než Maďarům

Do té doby má však v dnešním Maďarsku, hlavně díky ústavní většině svého Fidesz, v rukou veškerou moc. A právě zákon o zákazu pochodu rovnosti to měl ukázat.

Jen test?

200tisícový víkendový pochod však ukázal pravý opak. Ukázal, že skutečná moc Orbána a jeho strany Fidesz je limitovaná. Že odpor dnes už jasné většiny maďarské veřejnosti je silnější, než hrozby vysokých pokut, které účastníkům i organizátorům pochodu hrozily a hrozí. Alespoň to teď tak vypadá.

I když si nemůžu nevzpomenout, že přerod Ruska na dnešní diktaturu Vladimira Putina začínal velmi podobně. Pokutami za nepovolená shromáždění, které se dnes změnily v Rusku na mnohaleté tresty vězení třeba za pouhou protiválečnou báseň.

Viktor Orbán na rozdíl od Vladimira Putina ve své moci nad Maďarskem limitován je. A to smlouvami, které Maďarsko podepsalo při svém vstupu do Evropské unie.

Kvůli svým krokům v rozporu s evropským právem bylo Orbánovo Maďarsko už několikrát zažalováno u Evropského soudu Evropskou komisí, a to strážkyní dodržování unijních smluv.

Před unijní soud patří i zákon zakazující pochod sexuálních menšin. Pokud Evropský soud rozhodne, že je v rozporu s unijním právem, má být pozastaven a Maďarsko pod hrozbou sankcí vyzváno k jeho zrušení.

Europoslanci tam neměli co dělat...

Méně jsem však přesvědčen o tom, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má vyzývat k účasti k pochodu, který maďarský zákon zakazuje. A že na pochod měli demonstrativně přijet mnozí poslanci Evropského parlamentu.

Jsem přesvědčený, že 200 tisíc Maďarů by na pochod přišlo i bez těchto výzev a této podpory. A Orbánovi by to nedovolilo vyhlašovat, že proti němu nestojí jen jeho vlastní občané, ale že bojuje s bruselskou hydrou.

Samozřejmě, nikdo nemůže omezovat europoslance v jejich rozhodování, čeho se budou účastnit a čeho ne. Ale tentokrát svoji účastí na Budapest Pride spíše pomohli Orbánovi než maďarským občanům a demokracii. Byť nepochybuji, že většina z nich to myslela dobře.

Autor je evropským editorem Deníku