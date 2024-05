Děti leniví u počítačů a nikotinu. Odšpuntuje to hokejové zlato?

Když přijde ta chvíle, ten okamžik, milujeme se všichni navzájem, jsme nejhrdější národ na světě a emoce mávají úplně stejně Petrem Fialou i Andrejem Babišem. Když kapitán Roman Červenka přivedl své mušketýry ke zlatu, Českem se převalila tsunami štěstí.

Před pár dny skončený pražský a ostravský šampionát má spoustu superlativů. Skvělou organizaci, fantastické fanoušky, rekord v návštěvnosti a téměř čtyři miliony diváků u obrazovek při finále.

A také desítky minipříběhů z hráčských kabin. Donekonečna se bude připomínat, že David Pastrňák pochází ze skromných poměrů a na vrchol dosáhl i díky obětavosti své maminky.

Nebo že nejužitečnější hráč šampionátu Švýcar Kevin Fiala je Čech jako poleno a byť mu držela palce „babiška“, stačilo to jen na stříbro. Do historie vstoupí komentátorský debut Jakuba Voráčka a hláška reportérského nestora Roberta Záruby, který na Voráčkův dotaz po vstřeleném Pastrňákově vítězném gólu, zda mu nevypadl hlas, odpověděl: „Mně nevypadl hlas, ale mozek.“

Nahoře huj, dole fuj

Zbývá otázka, jak se zúročí zlatý výsledek a posedlost hokejem? Vydělané peníze doputují do mládežnických klubů a rozšíření trenérského kádru. Jenže to by bylo málo. Ve Finsku jsou ledové sporty povinnou součástí výuky a tréninky talentů se tam slaďují se školním rozvrhem.

V Česku rodiče tahají mátožné ratolesti z postelí v pět ráno, aby po výcviku stihly v osm hodin školu. A nejde jenom o budoucí Pastrňáky, ale hlavně o obecně tristní fyzickou kondici dětí. Podle loňské zprávy České školní inspekce je šest procent žáků třetího ročníku a deset procent sedmáků nedostatečně pohybově zdatných. Problémy se všemi testovanými pohybovými aktivitami má 15 procent středoškoláků.

Čerstvá zpráva Státního zdravotního ústavu říká, že nikotin užívá polovina mladistvých, denně dokonce každý třetí. Podle výzkumu Univerzity Palackého z roku 2022 je mezi dětmi ve věku 11–15 let 12 procent těch, které u mobilu, tabletu nebo počítače tráví sedm a více hodin denně. Digitální hry hrálo každý den 48 procent chlapců a 16 procent dívek v této věkové kategorii.

Loni zamířily do výběrového řízení pro službu v armádě necelé dva tisíce zájemců. Z nich fyzické a zdravotní testy zvládl jen každý třetí uchazeč. Mimochodem hektolitry alkoholu při oslavách na Staroměstském náměstí byly kaňkou na jinak povedené akci, tento příklad bezuzdného pivního veselí by táhnout neměl.

Tečku za hokejovým šampionátem udělalo přijetí mistrů světa v Kramářově vile a na Pražském hradě. Premiér i prezident by se měli snažit, aby to neskončilo u společné fotografie a dobrého pocitu z výborné reprezentace. Aby neplatilo pořekadlo: nahoře huj a dole fuj.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku