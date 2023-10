Je Česko země (ne)přátelská k dětem?

Česká pobočka UNICEF v úterý spustila online průzkum, jehož cílem je zjistit, zda je Česko přátelské k dětem. Žáci a studenti se v něm vyjádří k tomu, jak se jim v jejich zemi žije, co chtějí změnit a co by si pro sebe i svoji vlast do budoucna přáli. Nepřímo tak odpoví například na vládní škrty ve školství.

