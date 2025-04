Dětský certifikát výborem prošel. Navzdory rituální sebevraždě poslance Bendy

Benda chodil do médií a vymezoval se proti dětskému certifikátu. Opatření, po kterém volala delší dobu jak česká společnost, tak odborníci.

To proto, že jsme zatím neměli adekvátní ochranu dětí před lidmi, kteří byli prokazatelní násilníci – včetně těch, kteří se dopouštěli sexuálních deliktů přímo na dětech –, a s dětmi přitom pracovali.

Certifikát vznikl už v roce 2023, nejvíce se o jeho podobu zasadila Barbora Urbanová (STAN), Taťána Malá (ANO) a Olga Richterová (Piráti). Pak ale na téměř dva roky nastalo ticho, certifikát totiž projednávala ODS.

Výbor Sněmovny souhlasil

Ústavně právní výbor Sněmovny nakonec dětský certifikát podpořil, a to rovnou jeho přísnější variantu. Jednalo se o návrh jedenácti poslanců a poslankyň všech sněmovních stran s výjimkou ODS.

Benda a jeho dva kolegové chtěli jinou variantu, tu mírnější a jejím prosazováním strávil politický matador ODS opravdu hodně času. Na poslední chvíli se k němu dokonce přidala i jeho vlastní strana. Naštěstí bojovali marně.

Co Bendovi vadilo? To, že by se zápis do certifikátu vztahoval i na trestné činy, které nejsou přímo spojené s dětmi. Spadá tam třeba znásilnění, těžké ublížení na zdraví nebo vražda, které nutně nemusí být na dětech.

Benda a jeho dva kolegové také opakovaně namítali, že se tím vytváří cejch i na lidi, kteří dětem nic neudělali, a že nebudou moci s dětmi pracovat. Obhájci certifikátu ale řekli, že toto téma bylo několikrát projednávané, a že se shodli, že takoví násilníci by zkrátka s dětmi pracovat neměli.

Doplněk trestního rejstříku

Co je ale důležité: Do evidence nebude mít přístup jen tak každý. O opis – pravděpodobně pouze vyjádření, zda je daný člověk v evidenci, či nikoli – bude moci žádat pouze organizace pracující s dětmi.

A daný člověk s tím musí souhlasit. Finální odpovědnost za možné zaměstnání je potom na organizátorovi. Tedy je to jinak, než Benda několikrát veřejně tvrdil.

Dětský certifikát je takovým novým doplňkem k výpisu z trestního rejstříku. Chtěl-li někdo před schválením certifikátu pracovat s dětmi, musel být trestněprávně bezúhonný.

To se běžně dokládá výpisem z trestního rejstříku. Byl tu ale jeden háček: Po určité době dochází buď automaticky, nebo na žádost odsouzeného k zahlazení odsouzení, a tím i výmazu příslušné informace z trestního rejstříku.

To certifikát mění: Pokud někdo spáchal úmyslný trestný čin, neměl by čistý dětský certifikát po dobu buď 20 let, nebo do 100 let věku. Tato délka by se odvíjela od výše sazby trestu.

Babiš má pravdu

Je jen málo témat, na kterých je jak politická, tak společenská shoda. Samozřejmě: rejstřík může někomu připadat přísný a možná i nespravedlivý. Ale stavět se proti němu způsobem, jakým to udělal Marek Benda, je jako vrhat se s radostí ze skály a pak se divit, jaké to má následky.

Byla jen otázka času, kdy se tématu chytne Andrej Babiš (ANO) a bude na něm ODS grilovat. Už se to děje.

Popravdě? Na jeho místě by to udělal každý a hlavně: Babiš má pravdu. To, co Benda předváděl, bylo totiž neobhajitelné.

