Digitální risk neproměnil Ivan Bartoš v zisk

Zisk v podobě zvládnuté digitalizace nepřišel. Její nefunkčnost naopak vedla ke konci Ivana Bartoše v ministerském křesle, následném odchodu jeho strany z Fialovy vlády a v neposlední řadě znamenala Bartošův konec v čele Pirátů.

Pokud by zbytečně neriskoval, dbal na varování prezidenta republiky, dalších politiků a odborníků, byla by digitalizace stavebního řízení odložena. Nebyl by to krok v tuzemském prostředí výjimečný. Digitalizace vázne i v jiných oblastech než pouze ve stavebnictví. Politici, kteří za to nesou odpovědnost, mají klid. Zkrátka si vyhodnotili, že risk by pro ně byl ztrátou a nikoli ziskem.

Ostatně následný vývoj dal tomuto přístupu za pravdu. Politici dali od problémů s digitalizací stavebního řízení poměrně rychle ruce pryč. Přijali novelu příslušeného zákona a nástup digitalizace posunuli až do roku 2028. Získali tím prostor pro tvorbu nového systému. Při jeho vzniku by neměli opakovat dosavadní chyby.

Trestní oznámení

Ty jsou popsány v auditu. Ten sice ještě není zcela dokončený a tudíž oficiálně zveřejněný, přesto se údaje z něj už probírají v médiích. Podle dostupných informací nabral projekt hned od startu značné zpoždění.

Začátek však není spojen s nástupem Ivana Bartoše do čela ministerstva pro místní rozvoj, ale s jeho předchůdkyní Klárou Dostálovou (ANO). Málo času přispělo podle auditu k nedostatečné konzultaci s jeho budoucími uživateli, což vedlo k potížím při jeho spuštění. Další zjištění se týkají zajištění odborného týmu nebo chybějící kolaudace celého systému.

Stávající ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) tvrdí, že z chyb je potřeba se poučit a přípravu nového systému nepodcenit. Bude to úkol pro novou vládu. Ta by měla v této oblasti navázat na práci té současné. V odborných věcech by nemusela hrát zásadní roli politická řevnivost. Vzhledem k tomu, že problém digitalizace stavebního řízení hodlá opozice probírat na mimořádné sněmovní schůzi, těžko se to splní.

K uklidnění emocí nepřispěje ani podání trestního oznámení. Byť má mířit na neznámého pachatele, má hnutí ANO už dopředu jasno. Je jím současná vláda v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) a dnes už bývalým ministrem Bartošem. V počínání hnutí ANO přitom nejde o risk, ale o sázku na jistotu. Tou by měl být celkem pohodlný zisk kladných bodů alespoň u části voličů.

Zároveň tento postoj k vyřešení digitalizace stavebního řízení nepřispěje. Takže Ivan Bartoš ve snaze zrychlit tento proces, dosáhl spíše opaku a ještě na tom politicky výrazně ztratil.

Autor je komentátor Českého rozhlasu