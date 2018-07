Zrušme diplomky. Jsou k ničemu

Nedávno jsem se ptal jedné studentky sociální politiky, co je cílem její diplomové práce. Odpověděla, že to neví, ale že jí to řekne vedoucí práce. Název si ale pamatovala. Memorování je důležité.

Ano, problém českého školství nespočívá v gigantickém opisování při tvorbě diplomových prací, což dělají téměř všichni. Strukturální deficit naší vzdělávací soustavy je mnohem hlubší. Začíná podfinancováním čehokoliv a končí zakořeněnými archetypy způsobu učení. A také dostupností vysokoškolského titulu i pro ty, kteří by před revolucí vychodili maximálně střední odborné učiliště s maturitou.

Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu Číst článek

Bylo by nefér spekulovat, zda se předchozí věta týká i nové ministryně spravedlnosti. Snad ne. Skutečnost, že vědecká práce Taťány Malé pojednává o chovu králíků, je zábavným prázdninovým osvěžením zejména tam, kde neutekla puma.

Není rozhodující zabývat se v tomto kontextu úrovní mentálního přesahu Taťány Malé. Ten bude muset prokázat v příštích měsících a možná i letech v reálné praxi. Navíc je to odpovědnost premiéra. A jeho právo navrhnout kohokoliv.

Důležitější je, že kauza kolem diplomových prací ministryně spravedlnosti má vůči současným i budoucím studentům výrazný apelativní a motivační přesah. Při tvorbě diplomek je třeba s velkým předstihem počítat s variantou, že se jednou stanete členem vlády a budete pod neúprosným drobnohledem.

Od doby angažování scenáristy Radka Johna do role ministra vnitra je zřejmé, že i řadový člověk má ke Strakovce blíž, než si dokáže připustit. Ministry už dávno nejsou pouze mimořádné osobnosti, navíc profesně spjaté se svěřeným resortem. Neházejme problém na Andreje Babiše, tohle začalo mnohem dřív.

K čemu jsou?

Je třeba se znovu ptát, k čemu diplomové práce vlastně jsou. Oficiálně je jejich účelem prokázat, že student je schopen „samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma“. V diplomce (vědecké práci) má aplikovat všechno, co se naučil. Realita je ale jiná. Dvě třetiny studentů zoufale hledají v reálu témata diplomových prací, mnohdy odlišná od podstaty zvoleného oboru.

Malá diplomovou práci neopsala, tvrdí Panevropská univerzita. Slovenský systém ale nepracoval s českými texty Číst článek

Cílem je většinou co nepříznivější poměr mezi vydanou energií a úspěšnou obhajobou. S tím samozřejmě souvisí i opisování. Navíc neustále stoupá počet těch, kteří si diplomku objednají na internetu „na klíč“. Za 20 až 30 tisíc korun vám ji dobře napíše nemajetný doktorand nebo učitelka, která chce vzít děti k moři.

Ptám se, jestli nestačí vykonané zkoušky a státnice. Sám si odpovídám, že ano. Odpověď jsem našel už dávno, při mírném opisování ve svých diplomkách. Mám ale nadprůměrnou schopnost přeformulovat cizí myšlenku tak, že to nikdo nepozná.

Házím udici, zda by diplomová práce nemohla být pouze volitelnou variantou, třeba pro ty, kteří ji chtějí následně rozpracovat v komplexní rigorózní práci.