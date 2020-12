Budou se lidé vůbec chtít vrátit k tradiční kultuře?

Kdyby někdo minulý rok touto dobou prohlásil, že se do divadla, biografu, na koncert či výstavu bude chodit přes internet, nejspíš by se mu hodně lidí vysmálo. Dnes je to vše ale takřka orwellovskou realitou a možná už ne tak úsměvnou.

Komentář Praha 10:57 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít